Trescientos autónomos menos en los últimos doce meses: "Nos abrasan fiscalmente"

Manuel Outomuro lleva más de 30 años como empresario hostelero. Ha tenido hasta 14 bares y, uno de ellos, El Corral, muy conocido local de tapeo las zona vieja de vinos de Ourense, está en fase de traspaso, “porque este año cumplo los 65 y, si puedo, cojo la jubilación porque toca descansar; el local va muy bien genera buenos ingresos, aunque a los autónomos nos abrasan en impuestos”, explica.

Este hostelero ourensano, referente del sector, es uno de lo que se sumará al ingente número de bajas del trabajadores autónomos, la mayoría en edad laboral, pero en algún caso hartos de las duras condiciones impositivas y legislativas, afirman para estos empleados por cuenta propia. De hecho en los últimos doce meses, es decir en el cómputo de junio de 2023, a junio de 2024, ha habido una caída de 308 afiliados y afiliadas en la provincia, con lo que el número trabajadores autónomos estaba a a junio de 2024 en los 22.396 en la provincia

Solo en los 6 primeros seis meses de este año 2024, se han registrado 82 bajas de autónomos en Ourense. Un contexto a contra corriente, pues “ha habido crecimiento de afiliados a este régimen en Pontevedra y A Coruña, solo bajaron este año en las provincia de Ourense y Lugo” lamenta Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, la Asociación de Trabajadores Autónomos de la comunidad gallega.

Los datos del primer semestre de 2024, desglosados por sectores, son elocuentes. De las 82 bajas de autónomos en la provincia, 62 eran varones y 20 mujeres y los sectores más afectados han sido agricultura, con 57 autónomos menos; industria, con 30 menos, y comercio que perdió 22 trabajadores, lo que suele supone el cierre de otros tantos negocios.

Sectores emergentes

Como indica Rafael Granados, si los datos han sido buenos en general en otras provincias es por el aumento de afiliaciones en sectores llamados emergentes, como comunicación, sanidad o educación.

En este caso lo que ha evitado un número de bajas aún más acusado en la provincia, han sido el incremento de afiliaciones al régimen de autónomos en esas actividades como actividades administrativa con 32 más en el régimen de autónomos; educación con 12 más o actividades sanitarias, en la que la cifra aumentó en 11 afiliados.

Entre los que se dan de alta de autónomos están también personas de 40 o 50 años que llegan “rebotadas de otros sectores tras quedar en el paro, y ante la dificultad para encontrar un nuevo contrato deciden establecerse por cuenta propia, explica Granados.

Manuel Outomoro, hostelero y autónomo: "El trabajador debe de cobrar un sueldo digno; lo malo son las bases de cotización"

No todos los autónomos se dan de baja por la dureza de la normativa aplicable a este régimen de trabajadores, si no que muchos negocios bajan la persiana, por falta de relevo. En las páginas de anuncios se multiplican las anuncios de traspaso de todo tipo de tiendas, incluso puestos de loterías en pleno rendimiento y con buenos ingresos están en traspaso.. Sin embargo, según Manuel Outomuro, el hostelero que hace bueno el chiste de la “salud de hierro” de los autónomos –pues no cogió baja en 40 años de trabajo– “lo que nos abrasa son Seguridad Social Hacienda. Un trabajador tiene que cobrar un sueldo digno; lo que nos mata son las bases de cotización, que en Portugal van de euros hasta 200 y aquí a partir de 300 por persona”. Las reformas laborales les preocupan “pues si te excedes en algo de las 37 horas semanales, puedes tener multas de hasta 26.000 euros. En general aunque lleguemos a ingresar más, tenemos más gastos”, afirma.

Rafael Granados, presidente de ATA Galicia: “Allí donde cierran comercios de autónomos, esos barrios pierden seguridad y cae su valor”

Rafael Granados, presidente Asociación Trabajadores Autónomos, ATA Galicia

–¿El aumento de afiliaciones en términos global en Galicia permite hablar de “brotes verdes” en el sector de los trabajadores por cuenta propia?

–Los datos que elaboramos desde de ATA Galicia son claros y demuestran que hay sectores emergentes, del ámbito administrativo sanitario y otros, que están registrando un claro incremento en detrimento de otros como la agricultora que perdió en Galicia 458 a autónomos de diciembre de 2023 a junio de 2024 o el comercio con 253 menos en Galicia

–¿Cuáles son los nuevos enemigos que afectan ahora mismo al sector de trabajadores autónomos en Galicia.

–El envejecimiento es uno de ellos. Algunas bajas en algunos sectores no se suplen con nuevas altas porque no hay relevo generacional y también la incertidumbre sobre las nuevas leyes fiscales o laborales que nos abrasan.

-Un 70% de jóvenes españoles encuestados, ven su futuro laboral idílico como opositor con plaza fija. La misma encuesta otorga en otros países, una mayoría de jóvenes que quieren ser emprendedores. ¿El autónomo camina hacia la extinción en España?

–Claro, y detecto como psicólogo esa inclinación por lo seguro en muchos jóvenes en los jóvenes pero eso es fruto de una educación familiar que les han insisto en buscar ese puesto para toda la vida. Tal vez habría que explicarles que ser tú propio jefe es bonito, y te permite, por ejemplo, compatibiliza tu vida laboral y familiar eligiendo tus propios horarios.

–¿Las plataformas ‘online’ son el enemigo silencioso del autónomo?

–Si. Hay que apostar por el comercio tradicional. De hecho el negocio del autónomo, hace una labor económica, y social en el barrio. Allí donde cierran esos autónomos hay menos seguridad y se podría decir que pierde valor incluso el barrio y la vivienda.

