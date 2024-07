Pillan con auricular a un aspirante al carné de conducir en O Barco

La jefatura provincial de Tráfico de Ourense detectó ayer en O Barco a un aspirante al permiso de conducir con un sistema de comunicación activado, que disponía de una cámara incrustada en su vestimenta y un auricular en el oído derecho. El hombre recibía las preguntas teóricas del examen del permiso de la clase B a través de este método, según suponen en Tráfico.

Los hechos ocurrieron en el centro de exámenes de O Barco, donde la jefatura provincial de Tráfico examina cada quince días para la obtención de los diferentes permisos de conducir. El aspirante al que detectaron con este sistema es un ciudadano residente en Tarragona, de origen pakistaní.

Infracción muy grave

Mediante la actuación conjunta de funcionarios de la Jefatura y agentes del grupo Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, se procedió a tomar declaración al aspirante y a realizar informe de los dispositivos utilizados.

Como consecuencia de estos hechos, el hombre fue declarado no apto en la prueba teórica. Además, fue propuesto para un expediente sancionador por infracción a la Ley de Tráfico, infracción muy grave que supone 500 euros y 6 meses sin poder presentarse a examen de obtención de permiso en toda España.

En Tráfico explican que no se comete delito al no haber usurpación de estado civil (el aspirante no se hacía pasar por otra persona).