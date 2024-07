Una brigada contraincendios en O Irixo sin riesgo de embarazo

“En mulleres, tamén será necesario certificado de non estar embarazada”. Este requisito forma parte de la documentación que estaban obligados a presentar los aspirantes a un contrato de peón, peón conductor o jefe de brigada para el servicio de prevención y defensa contraincendios forestales en el Concello do Irixo para la campaña de este verano.

Así figura en las bases de contratación publicadas el pasado 6 de junio y firmadas por la alcaldesa del municipio, Susana María Iglesias Nogueira. La frase –que cierra el apartado g) de la base sexta en la que se relaciona la documentación a presentar–, dejó de piedra a una profesional de la comarca de Deza, con años de experiencia en este sector e interés en una de las diez plazas ofertadas. “Las bases están publicadas en la sede electrónica, pasaron por varios funcionarios, y a nadie le clamó al cielo. Incluso algunos compañeros me han dicho que lo deje pasar. Pero es absolutamente discriminatorio y me niego a certificar eso”, denuncia esta mujer, que reconoce que ha vivido episodios machistas en un sector muy masculinizado, pero nunca antes un ejemplo tan evidente recogido en unas bases de contratación de empleo público.

Esta oferta del Concello do Irixo que pide a las mujeres que demuestre que no están embarazadas para concurrir a un proceso de selección de brigadas antiincendios no es la primera ni la única. Una búsqueda en internet reproduce párrafos similares en convocatorias lanzadas por ayuntamientos en campañas anteriores, e incluso en la actual. De hecho, tras la consulta realizada por FARO a la CIG sobre este requisito, la propia organización sindical detectó que esta exigencia también figura en las bases de contratación de las brigadas de Val do Dubra y Santa Comba, ambos concellos coruñeses.

Recurso de reposición

“No es habitual y nos sorprendió, por eso estamos mirando si puede ser algo generalizado”, explica Manuel Gallardo Canitrot, representante de la Federación de Administración Pública de la CIG. Por el momento, la central sindical ha presentado un recurso de reposición dirigido a la regidora del Concello do Irixo solicitando que se anulen las actuales bases de contratación y se convoque la mesa general para la negociación de otras bases que retiren este requisito.

“Es una discriminación absoluta que, además, se hace antes de cualquier otra cosa”, señala en referencia a que todas las mujeres interesadas en el puesto de trabajo tienen que demostrar que no están embarazadas para realizar las pruebas, antes incluso de conocer si han sido seleccionadas o no.

“Es discriminatorio para las mujeres respecto a los candidatos hombres, pero también entre las propias mujeres, además de suponer una intromisión en el honor y la salud, porque tienes que declarar tu estado”, critica Gallardo Canitrot. Sin mencionar lo “absurdo” de la petición, que también refiere la candidata del Deza: “Puedo presentar un certificado hoy y quedarme embarazada mañana”.

La alcaldesa reconoce el error

La propia alcaldesa de O Irixo, Susana María Iglesias, admitía este miércoles el error: “Es grave y lo lamentamos. El proceso está finalizado y he pedido que retiren las bases de la sede electrónica para que esto no vuelva a pasar”, apunta la regidora, si bien a media tarde continuaban en el portal. Y en efecto, las pruebas ya se han realizado, por lo que las mujeres que se presentaron han tenido que acreditar con certificado que no están embarazadas.

“El personal está seleccionado y nadie protestó, las bases estuvieron en exposición pública”, incide la alcaldesa que también habló ayer con un representante de la CIG para comunicarle que retirarían esas bases. “Fue sin intención y ahora nos tenemos que enfocar en otra cosa, si no, no avanzamos”, dice.

El recurso sigue adelante

Pero la CIG no lo dejará pasar. Gallardo Canitrot confirma que el recurso de reposición sigue adelante. En él, la CIG alega que el artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación ninguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Asimismo, añade, “esta resolución contradice tanto la legislación europea como estatal sobre igualdad y no discriminación”, y expone que el Tribunal Supremo, en sentencia del 26 de febrero de 2018, “reconoce la discriminación que supondría no contratar (en este caso la posibilidad cierta de llegar a esa contratación siendo admitida en la lista de contratación) a una persona por su riesgo de embarazo”.

