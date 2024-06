Parada de Sil pone en marcha el bus lanzadera al Monasterio de Santa Cristina

El Concello de Parada de Sil pone en marcha un año más el bus Lanzadera al Monasterio de Santa Cristina, en colaboración con el Inorde y el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.

El alcalde, Aquilino Domínguez, señala que hace años se optó por este servicio para proteger un paisaje frágil como es el “souto de Merilan” donde está el monasterio. Será obligatorio desde el próximo martes hasta el 15 de septiembre, no pudiendo bajar ningún coche no autorizado por la Oficina de Turismo. No se debe comer en el entorno ni dentro, ni entrar con mascotas. Los lunes el templo estará cerrado y no se podrá acceder. Para facilitar el retorno de las personas que bajan caminando podrán comprar billete de subida. condicionado a que el bus tenga plazas libres. Hay 4 salidas diarias por la mañana y cinco por la tarde.