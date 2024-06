Lucha y fiesta en Ourense en el Día del Orgullo

Una marcha de cantos, baile y color recorrió este viernes las calles del casco histórico y el centro de la ciudad para acabar en la Praza Maior con la lectura de un manifiesto que clama por la igualdad para las personas del colectivo LGBTIQA+.

La movilización convocada por la Asamblea Aberta do Orgulho de Ourense, que lleva una década programando actividades con motivo del Día del Orgullo, partió de Bispo Cesáreo, junto a la estatua de Blanco Amor, a las 20.00 horas, y recorrió Lamas Carvajal, Paseo, Concordia, Santo Domingo y As Tendas, hasta llegar a la Praza Maior, donde leyeron el manifiesto en el que la asamblea señaló que no habrá igualdad sin protección para las personas más vulnerables del colectivo, y sobre todo, “hasta que no blindemos los derechos conquistados”, indicaron, para señalar que lo logrado es fruto de la lucha previa “y tal como se nos dio, se nos puede quitar. Necesitamos organizarnos porque los derechos suben por la escalera y bajan en ascensor”.

La bandera de colores a su paso por Lamas Carvajal. / Alan Pérez

Acto de Xuventudes Socialistas

Por otro lado, dos horas antes de la movilización, las Xuventudes Socialistas de Ourense se reunieron también para conmemorar el día del Orgullo con la lectura de un manifiesto, el izado de la bandera LGTBI en el balcón de la sede de A Ponte y la presentación da su campaña de este año, centrada en la concienciación sobre os graves problemas que todavía sufre este colectivo.

Las Xuventudes Socialistas colgaron la bandera en la sede. / Alan Pérez

La secretaria de Igualdade e LGTBI, Ainoa Rodríguez, leyó el manifiesto en el que se confrontan los avances realizados por los distintos gobiernos socialistas, como el matrimonio igualitario, la ley trans o a ley Zerolo, con las grandes amenazas que planean actualmente sobre estos derechos.