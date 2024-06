De componer para telenovelas a cantar al verano en Ourense

Hany Kauam (Ciudad Bolívar, Venezuela, 1980) se define más como “gritautor” que como cantautor y presume de cantarle “a la mujer” y, ahora, también a Galicia. Después de escribir las bandas sonoras de telenovelas sonadas en Latinoamérica como “Mi Prima Ciela” o “La mujer perfecta”, echa raíces en Celanova, tierra de emigrantes. Aunque realmente él vino por amor: su niña de ocho años es gallega, razón fundamental por la que se asentó a este lado del charco. Desde la villa de San Rosendo, Hany Kauam compuso recientemente “Veranito”, un tema pegadizo para echar unos bailes. Kauam apostó por un videoclip paseando por el yacimiento castrexo de Castromao, mientras canta: “Viene el ‘verani verani veranito,‘ me gusta de todo de ti, Galicia calidade, Galicia mola, Galicia ‘máxica”. Este venezolano afincado en Ourense se encuentra ahora promoción por la ciudad, donde ya tiene fechas cerradas para festivales y eventos en locales. Prefiere no desvelar más detalles, no sea que se gafe el espectáculo.

Le piden selfis

Con más de 100.000 seguidores en las redes sociales, Hany Kauam es más conocido en Latinoamérica. Un compatriota se acerca a la esa y le pide un selfi. “Siempre le pasa”, dice su acompañante. El cantautor busca ahora reconocimiento de los gallegos, a los que conquista con sus letras de amor a los paisajes del rural.

“Me considero cantautor o ‘gritautor’ en su defecto, desde los ocho años, que escribí una canción y decidí que eso es lo que quería hacer para toda la vida”, relata. El tema era “Me enamoré de ti”, que le dedicó a su maestra. Ahora está en otro momento: “Toca celebrar de alguna manera que estamos ya en el veranito, con este tema que es una fusión de merengue, cumbia, reggae...”, cuenta pegado a su guitarra de cinco acordes.

Y después, la verbena

Aunque su razón principal de asentarse en Celanova tiene ocho años, Hany se confiesa “un gran enamorado de Galicia. Yo camino por todo lo verde, esto es el paraíso total. Cuando escribo canciones, la mujer es el principio de todo. Y en este tema, transmito mi forma de agradecer a Galicia y a la mujer gallega, en esos 90 segundos, le escribí Galicia calidade, Galicia mola, Galicia máxica... Traté de empaparme de todo, de las cosas muy de aquí”, explica.

Tanto se ha empapado que su siguiente tema también toca la fibra de los gallegos: “Será muy de verbena, que es lo que se hace aquí”. De momento, “Veranito”, va camino del millón de reproducciones en Instagram.

“Me gusta hacer fusión, no lo hago por ser comercial, es algo que me gusta hacer. Y ‘Veranito’ es una forma de agradecer a Galicia, que me ha acogido”, insiste el cantautor venezolano sobre la elección de este tema. En un principio, apostó por un vídeo para redes sociales, pero la canción ha triunfado.

De momento, la pequeña que tiene en casa también apunta maneras en la música. “Ella es increíble, tiene talento”, asegura, presumiendo de la habilidad musical de su retoño.

