Verín presume de un nuevo mural que es una reflexión a la escasez y contaminación del agua

La villa de Verín suma un nuevo mural como parte de la acción Arte e sustentabilidade, que está enmarcada en el concurso de murales “People and Planet” organizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y financiada por la Unión Europea. Esta obra es del artista valenciano Noé Peiró, y se titula “A parte do xardín que non regas murcha; se o regas por igual, non”. Fue pintada en el muro de acceso a la zona verde de A Preguiza, y critica y reflexiona sobre la escasez y contaminación del agua.