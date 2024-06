Stop Eólicos alerta del riesgo de un proyecto de fábrica de hidrógeno en la provincia

Stop Eólicos A Limia-Xurés- Celanova solicita reuniones con el alcalde de Verea y las alcaldesas de Bande y Rairiz de Veiga. Reclama detalles sobre un proyecto sin concretar sobre una fábrica de hidrógeno que afectaría a los tres concellos y que llevaría aparejada la instalación de un polígono de macro eólicos. Pide en sus cartas información sobre qué empresa promueve, cuál es el gasto de agua y en qué montes se proyectan la fábrica y los aerogeneradores, entre otros datos.

Las alcaldesas de Bande, Sandra Quintas (PP), y Rariz de Veiga, Asunción Morgade (PSOE), y el alcalde de Verea, José Antonio Pérez (BNG), recibieron esta semana sendas cartas de la plataforma alertando de la preocupación vecinal en los tres concellos ante este posible proyecto. Stop Eólicos señala que desde las alcaldías se promovieron reuniones de comunidades de montes con un presunto promotor al que la plataforma ya ha identificado como intermediario en otros proyectos eólicos finalmente paralizados por la Administración.Tras haber registrado las cartas, espera una respuesta de los regidores a la mayor brevedad posible, y mantendrá acciones de información en los pueblos posiblemente afectados.

Reactivar la Mina de Penouta

Por otra parte, el Grupo Provincial Socialista denuncia la “dramática situación” en Viana do Bolo tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que paraliza la Mina de Penouta, urgiendo a la Diputación a adoptar las medidas oportunas para una pronta reconducción de la situación, especialmente en lo que respecta a los trabajadores. Los socialistas apuntan que “hay que tomar las decisiones oportunas para que la mina vuelva a funcionar cumpliendo con los requisitos medioambientales para que no se vean afectados los puestos de trabajo que tanto necesita la Galicia vacía”. El PSOE de Viana do Bolo presentó una moción en la que demanda además la aceleración en la realización de exhaustivos análisis sobre la realidad de las condiciones hídricas en el entorno de la explotación. Critican que Augas de Galicia, entidad de la Xunta, está tardando demasiado en dar cuenta de los resultados de los análisis”.