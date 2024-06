Rueda y Menor anuncian la creación de una Ciudad del Deporte en San Cibrao das Viñas

Xunta de Galicia y Diputación estudian la construcción en San Cibrao das Viñas, en unos terrenos ubicados al lado de las piscinas, de la Ciudad del Deporte de Ourense, una dotación de ámbito provincial, que servirá, entre otros fines, como lugar de entrenamiento y juegos de clubes provinciales que carecen de instalaciones deportivas propias.

Luis Menor, en su comparecencia. | // ALAN PÉREZ / M.J.a.

Fue una de las muchas iniciativas previstas para la provincia que abordaron, a mediodía de ayer, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, en la reunión que mantuvieron. En ella, además de subrayar, “la buena sintonía “ entre ambos, abordaron multitud de proyectos y se fijó la hoja de ruta de obras cofinanciadas por ambas administraciones y que benefician de forma directa a la provincia.

Así, esta Ciudad del Deporte, cuya ubicación prevista son unos terrenos propiedad de la Xunta y del Concello de San Cibrao das Viñas, será cofinanciado por estas administraciones y por la Diputación. De hecho, el organismo provincial tienen ya una primera partida de 1,5 millones de euros consignada en los presupuestos, según indicó Luis Menor.

Los proyectos, que fueron desgranando en intervenciones separadas de Rueda y Menor, incluyeron otras novedades como la operación de rescate de la estación invernal de Manzaneda, la única de Galicia. Tal y como indicó el presidente de la Xunta, Meisa “está inmersa en un proceso de desestacionalización que está dando frutos”.

Además, Meisa tenía una deuda de 2,5 millones de euros y se ha decidido dejarla con deuda cero mediante la aportación de un millón de euros por parte de la Diputación y 1,5 millones de la Xunta. Rueda indicó también que ha habido una mejora, y se reservan una partida, ya en 2025 de 800.000 euros, aportados al cincuenta por ciento por ambas administraciones para apostar por esta iniciativa.

Transporte metropolitano

En su intervención, Rueda ratificó su apoyo a la implantación del transporte metropolitano en Ourense e indicó que si no ha había habido avances es por el rechazo del alcalde de Ourense, el concello más grande y, por tanto, prioritario en integrarse.

El apoyo turístico al Camino de Santiago, el refuerzo de la Ribeira Sacra para su declaración como Patrimonio de la Humanidad a través de un plan de movilidad sostenible, el respaldo a los regantes de A Limia, a los que Rueda adelantó que la Xunta asumirá el IVA de las actuaciones realizadas sino asume ese coste el Gobierno central, o la creación de un juzgado de violencia de género en la provincia fueron otros de los muchos compromisos abordados ayer en este encuentro de trabajo entre Rueda y Menor.

Por su parte, en el resumen de los principales proyectos que se trataron en el encuentro, Luis Menor este diferenció entre ocho grandes bloques. Uno de ellos es el sanitario con la hoja de ruta para la construcción del centro de salud de Mariñamansa con la puesta a disposición de la Xunta de Galicia de los terrenos necesarios.

También enumeró proyectos de mejora de vial en la OU-533 y la Nacional 540. En lo referente a suelo industrial se abordó la necesaria dotación del mismo en San Cibrao, Pereiro y Paderne de Allariz, además de los proyectos de movilidad sostenible en la Ribeira Sacra que ayuden a esa declaración de Patrimonio de la Humanidad. El apoyo al termalismo o plan de la Xunta y Diputación que incluye 16 residencias de mayores o centros de día en la provincia fueron otros temas abordados.

Sin avances para la moción: “No negociamos con quien nos veta para la Alcaldía”

“No tiene ningún sentido sentarte a negociar con quien no quiere negociar contigo” , sentenciaba ayer, en clara alusión al BNG, el líder del PPdeG Alfonso Rueda, durante el turno de preguntas tras su reunión de trabajo en Ourense. Fue su respuesta a una cuestión inevitable que se le planteó: si ha habido avances en las negociaciones para presentar una moción de censura contra el actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Ni Menor ni el propio Rueda, que fueron cuestionados por separado, entienden que se puedan poner “líneas rojas” por parte del BNG, pues los nacionalistas insisten en que solo apoyarán un acuerdo con un alcalde del PSOE, nunca del PP, para suceder a Jácome en Ourense. Alfonso Rueda, que ya fue contundente esta semana al afirmar que ve “muy difícil” esa moción si el BNG –“el cuarto partido más votado” recordó– no admite el derecho del PP a estar también en la Alcaldía “como hicimos en O Carballiño” y rectifica su postura. El líder del PPdeG considera que ese veto del BNG que “no vamos a admitir” es una muestra “de que no hay una voluntad real” de negociar una moción en el Concello de Ourense. En todo caso sí estaría dispuesto a sentarse a dialogar si se levanta el veto. Así, considera que el PP tiene el mismo derecho a estar en la Alcaldía.

