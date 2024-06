El pueblo de 25 habitantes que espera a la París de Noia

Para explicarse cómo es posible que un pueblo de 25 habitantes sea capaz de contratar a una de las orquestas más cotizadas cada verano en Galicia no hace falta mucha imaginación. Los ingredientes “secretos” no son otros que el esfuerzo de la comisión de fiestas y la colaboración de los vecinos. “Es cuestión de trabajar todo el año vendiendo loterías y rifas, empezamos a venderlas ya en el mes de julio para el año siguiente”, explica Lorena González, integrante de la comisión de fiestas de Mandrás (San Cristovo de Cea) junto con su marido y su cuñado. El núcleo espera este viernes, como plato fuerte de las fiestas patronales, a la París de Noia, la única de las grandes orquestas gallegas que todavía no ha actuado en Mandrás. “Desde que cogimos la comisión, en 2013, ya trajimos a la Olympus, al Combo Dominicano y a la Panorama. Solo nos quedaba esta”, destaca.

La comisión ya reservó el año pasado la fecha, ya que las grandes orquestas trabajan a más de un año vista. “O tienes suerte porque les quedó un hueco libre de última hora, o lo tienes que hacer con mucha previsión”, apunta González. Después de la Panorama, en 2022, el pasado junio tocaron “fiestas más flojitas” para traer este 2024 a la París. “Pero no sería posible organizarlo sin la ayuda y colaboración de todos los vecinos del pueblo, que aportan económica lo que pueden, ya que no tenemos cuota fija, y que se implican mucho todos los años”, reconoce.

De hecho, el espacio en el que actuará la París es la finca de uno de los residentes. “La cede sin problemas para que sea posible hacer las fiestas, y para preparar y rozar la finca también hay vecinos que nos ayudan”, indica González.

Llegada masiva de visitantes

La comisión de fiestas solicitó la colaboración de Protección Civil para gestionar la llegada de centenares de personas en la noche del viernes. “Más que nada, para aparcar, porque es un pueblo pequeño y es importante que si se necesita una ambulancia pueda pasar sin problemas. La idea es que la gente llegue por un lado de la carretera y se marche por el otro, para facilitar el tráfico”, comenta.

La París de Noia iniciará el espectáculo en torno a la medianoche, pero antes ya estará activa la discoteca móvil Infinity. Mientras ultiman los detalles del gran día, no le quitan el ojo de encima a la predicción meteorológica: “Esperemos que no haya una tormenta muy fuerte, si hace falta le llevaremos huevos a Santa Clara para que el tiempo se porte bien y nos deje celebrar”. La fiesta continuará el sábado por la noche con el Grupo Gloss y la disco Infinity, y finalizará el domingo con el grupo Os Galeguiños y el Trío Vaivén.

Suscríbete para seguir leyendo