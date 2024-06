Comienza la limpieza de lodos y tierra de las Termas do Muíño, tras más de 8 meses cerradas

El Concello de Ourense inició ayer los trabajos de limpieza de las pozas de las Termas do Muíño da Veiga, con el objetivo “de que en los próximos días puedan estar a la disposición de las personas usuarias de este entorno, en la margen derecha del río Miño” señaló ayer el Gobierno local.

Operarios del servicio de limpieza iniciaron estas complejas labores, para retirar gran cantidad de lodo, tierra y barro, de unas pozas termales, cuyo estado, tras más de 8 meses inutilizadas, buena parte del tiempo a causa de las crecidas del río Miño, fue objetivo de crítica por parte de la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas.

El motivo es que, pese a los letreros de aviso de que no se aconsejaba el uso de estas termas, dado su estado insalubre, algunos visitantes aprovechaban la bajada del agua del río y que esta arrastraba parte de la suciedad de las pozas, para introducirse en el interior. Un riesgo tanto por la situación de lodo y resbaladiza de los vasos, como de tipo sanitario.

La limpieza de este entorno emblemático, que ha quedado muy degradado tras la crecida, se produce a una semana vista del inicio dela temporada de mayor afluencia de turistas y vecinos por el inicio de las vacaciones. Ahora mismo solo están funcionando para el verano dos de las pozas de Burgas de Canedo, mientras que las que están al lado, las pozas públicas de Outariz, siguen reparadas y vacías por falta de caudal, según el Concello, para poder llenarlas y vaciarlas cada cuatro horas como exige la ley.

Desde Amigos das Termas, y pese a que ya empezó la limpieza de esta pozas que habían solicitado, insisten en criticar al Concello y acusan al alcalde de “mentir” , pues “anunciaste varias veces que no se podían limpiar esta pozas do Muíño porque el río no te dejaba, y ahora con el río alto, utilizas toda la maquinaria del servicio de Limpizar para limpiarlas”.

En cualquier caso, las pozas estarán a disposición de los usuarios, si las crecidas del río no vuelve a impedirlo. Estas termas, unas de las más visitadas cuando estaban abieras, por su emplzamiento, no tienen sin embargo declaración de aguas mineromedicinales para su explotación como tal, porque a lo largo de los años, ninguna corporación local se encargó de tramitarla.

El agua mana a más de 60 grados, por lo que es necesario mezclarla con la del río, algo que hacían algunos usuarios pese a no estar permitido accionando un griofo, que ahora está cerrado”.