Alfonso Rueda ve “muy difícil alcanzar un acuerdo” para la moción contra Jácome

El intento de moción de censura en Ourense contra Gonzalo Pérez Jácome parece diluirse a pasos agigantados, pese al deseo compartido de todos los grupos a favor de un relevo en la Alcaldía, debido a los intereses encontrados entre los partidos y a la división de opiniones incluso en el seno de algunas formaciones políticas.

Las declaraciones del líder del PPdeG, Alfonso Rueda, fueron ayer aún más explícitas, al señalar que ve “muy difícil alcanzar un acuerdo” para un cambio de gobierno en el Concello de Ourense y culpaba directamente de nuevo al BNG por “poner líneas rojas” a un cogobierno con los populares.

Rueda fue aún más allá y dejó entrever que el recelo de los nacionalistas a sellar un pacto en la ciudad de As Burgas, se debe, en parte a una supuesta división interna en el seno del Bloque, sobre la oportunidad o no de propiciar un acuerdo de moción suscrita por PP, PSOE y BNG.

Al remate del Consello de la Xunta celebrado ayer en Santiago y a preguntas de los informadores sobre si podría alcanzarse ese acuerdo de censura en Ourense entre los líderes de los tres partidos, Rueda no descartó esa división en el seno del Bloque y, la posibilidad de que algunos cargo del BNG “actúen por libre” por lo que invitó a la dirección del BNG a darles “un toque”, a sus cargos en Ourense y decirle que “no es de recibo en democracia, poner líneas rojas”.

El voto del BNG es fundamental para conseguir ese acuerdo en Ourense, al menos el apoyo un concejal, pues PSOE y PP suman 13 voto y la mayoría absoluta en el Concello es de 14. El Bloque ya dejó claro que estaría disputo a dar ese voto que necesitan para firmar la moción de censura y presentarla en el Concello. Pero esa “línea roja”,por la cual los nacionalistas nunca apoyarían un alcalde o alcaldesa que no sea del PSOE, es el supuesto freno que impide el acuerdo, pero el PP, según fuentes del partido, no está dispuesto a dejar pasar los 3 años de Gobierno local que restan en Ourense, si prosperase la moción, sin una posible alternancia con un alcalde popular.

Para Rueda con ese veto del BNG están “invalidando al PP” , y el que lo hace es el partido que menos votos y escaños ha conseguido explican.

Si las aguas estaban ya revueltas entre populares y BNG para llegar a un acuerdo, tampoco lo arregló un titular de una entrevista de a Luis Menor, presidente de la gestora del PPdeOU, en Galicia Confidencial, en el que señala que “Jácome seguirá estando en el poder en Ourense, pero non gobernando”. Para el portavoz municipal del BNG, Luis Seara estas declaración “es el síntoma de que Jácome va a seguiría en la Alcaldía, porque no van a firmar la moción de censura, algo que nosotros ya sabíamos. El daño que se le haga a Ourense no importa nada”.

Fuente del PP explican que el significado de la frase de Menor era otro, y se refería a que, aún cuando Jácome siga teniendo el poder del Concello, no gobierna la ciudad porque esta es un “desgobierno”.

“El PP puede estar orgulloso”

La secretaria local y portavoz municipal del PSOE, Natalia González ante estas declaraciones, y el contexto actual de la moción, señalo que en el PP “pueden estar orgulloso si la censura no vuelve a prosperar. “Nosotros vamos a ir con todo y no va a haber reproche posible, ni otra otra oportunidad en los próximos tres años, pase lo que pase”.

Besteiro urge a Rueda “devolver Ourense a la normalidad”

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exhortado a Alfonso Rueda, a devolver a la ciudad de Ourense una “situación de normalidad” y ha advertido a esa formación de que “no tiene excusa” para no llegar a un acuerdo de moción en el Concello ourensano. Besteiro añadió que hay un negociación para buscar una solución viable, considera que el PP “tiene que decidirse” y expresó su confianza en que haya un acuerdo en “los próximos días”. Por su parte Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG respondía ayer a Besteiro que Ana Pontón y el BNG “apostaron por el veto al PP bajo cualquier coste”, pero “es al BNG al que tienen que dirigirse las socialistas para que no vete al Partido Popular” indicó.

