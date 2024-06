San Juan a la ourensana: sin playa, pero con sardiñada y humor

En Santa María de Melias, un pueblo de Pereiro de Aguiar, alucinaron con el interés de los vecinos por la fiesta de San Juan. Aunque es más típica de la costa, en el interior ourensano impulsan iniciativas comunitarias para celebrar –especialmente con comida– este 23 de junio. Melias es uno de los ejemplos: la asociación vecinal reunió a 120 personas en el Campo da Feira para disfrutar de churrascada y sardiñada. No esperaban tantos inscritos. De hecho, tuvieron que decir “basta” porque no había sitio para más. “Estamos alucinando. Viene sobretodo gente del pueblo, pero también traer amigos de fuera”, cuenta Verónica, la vicepresidenta de la asociación vecinal Santa María de Melias. Hasta 200 sardinas se degustaron en el menú de ayer a mediodía, que incluyó otros clásicos: churrasco con criollo, vino, chupito y café. En Melias apuran la construcción de un horno para el pueblo que, lamentablemente, no llegó a tiempo para San Juan. Con todo, no sufrieron ni hambre ni aburrimiento los 120 comensales.

Sin playa, pero con sardiñada y humor / elisabet fernández

En San Xoan de Río se adelantaron a la celebración. Este municipio ourensano fue el epicentro de las verbenas que organiza este verano Estrella Galicia. En Río le pusieron retranca y añadieron una dosis de emotividad. Eligieron como pregonero de las fiestas a Luis Fernández, de 93 años, un vecino querido por todos en Río y de sobra conocido: fue conductor del autobús escolar toda la vida. Ahora disfruta de su huerta y de la charla con los vecinos.

En Seixalbo arrancaron las fiestas en honor a San Juan con una procesión en la Plaza Mayor, muy concurrida. Siguiendo con la tradición, los vecinos de la villa realizaron una ruta de hierbas de San Juan por Infesta y Carqueixal. Para acabar, conjuro, queimada y churrasco en el Parque da Infesta.

La ciudad no se quedó atrás. Asociaciones vecinales de O Couto, O Pino o Castro de Beiro apostaron por pancetada y otras delicias gastronómicas para sumarse a la fiesta. A los ourensanos no les hace falta playa para saltar la hoguera.

Suscríbete para seguir leyendo