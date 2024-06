Los jóvenes músicos de la ciudad piden la reapertura del espacio municipal Lusquiños

Más de cuarenta jóvenes musicos de la ciudad reclaman la reapertura del Espazo Lusquiños, inaugurado en 2015 con el objetivo de apoyar el talento de las nuevas generaciones ourensanas. La pandemia obligó al cierre de las instalaciones en 2020, el gobierno local decidió reabrirlo en 2022 durante unos meses y lo volvió a clausurar en enero de 2023.

Desde entonces, los jóvenes se ven obligados a pagar si quieren ensayar. “Apenas hay alternativas, las que hay son con material de muy mala calidad y, como no hay mucha oferta, son muy caras”, lamenta María García, una de las jóvenes músicas afectadas. La mayoría de los antiguos usuarios de Lusquiños tienen entre 16 y 18 años, son estudiantes y no cuentan con ingresos fijos, lo que dificulta el acceso a locales de ensayo privados. “Además, el material que proporciona Lusquiños está muy por encima del de cualquier otro lugar de la ciudad”, comenta Xoán García, otro de los afectados. “Por eso es una pérdida muy significativa, no es lo mismo ensayar con un plato que está casi roto que con material nuevo y cuidado”, completa María García.

Más de una decena de bandas emergentes disfrutaban de las instalaciones municipales. “Para poder ensayar necesitamos amplificadores, micrófonos, un sitio insonorizado para no molestar... Eso no está al alcance de cualquiera”, destacan. Cuando reúnen el dinero suficiente, utilizan alguno de los espacios privados y, si no, intentan ir a algún lugar fuera de la ciudad. “A veces vamos a la casa de la aldea de alguien para poder ensayar, pero es complicado porque hay que llevar el material, llevarlo en coche porque los horarios de los autobuses son escasos...”, relatan.

Desde el cierre de Lusquiños, los jóvenes ya han intentado ponerse en contacto varias veces con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, pero no han tenido éxito. “Hemos enviado correos, incluso alguna petición de reunión que no fue atendida siquiera, ciertas organizaciones como la Federación de Anpas Públicas (FAPA) han propuesto proyectos en Lusquiños, pero han sido totalmente ignorados”, apunta Xoán García. “Este tema ya fue llevado a pleno tanto por el PSOE como por el BNG, pero aun así fue una acción a la que no se le dio mucha importancia. De vez en cuando aparece algún grupo que quiere intentarlo, pero a nivel político no tiene mucha repercusión”, comenta Lucía Conde, otra de las jóvenes músicas. “Yo creo que con el apoyo de todos conseguiremos, por lo menos, llamar la atención del Concello y que hagan algo”, opina Mustafá Saleh, otro de los afectados. “Solo reclamamos que vuelvan a abrir las puertas para seguir desarrollando nuestro talento”, añade María García. “No solo por nosotros, sino también por los que vienen detrás, si un niño coge una guitarra no tiene un lugar para tocar, conocer gente y hacer amigos”, critica Conde.

En esa línea, aseguran que la oferta municipal de ocio para los jóvenes se reduce a orquestas y DJs. “Se piensa que los jóvenes solo queremos fiesta, pero la mayor parte de nuestro tiempo no estamos saliendo, estamos desarrollando nuestras pasiones, como en este caso la música. Ourense ya es una ciudad pequeña y lo que están haciendo es empequeñecerla aún más y que los jóvenes nos vayamos a otros lugares”, asegura María García.

