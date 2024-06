Los feriantes se van de vacío de las fiestas de Ourense: “Este año ha sido un fracaso”

La historia de los feriantes con Ourense tiene más altibajos que “La movida show”, una atracción que antiguamente se llamaba “Jumanji” y que consiste en una olla gigante a presión que da vueltas, mientras los participantes escuchan en un altavoz: “El culito para abajo, el culito para arriba”. Casi como una premonición, en la atracción ubicada en el parque Barbaña, vacía, luce un dibujo con los retratos de los reguetoneros Anuel y Karol G, sonrientes, en un tiempo pasado que fue mejor. Son ex pareja, ahora se critican en las letras de sus canciones. Para “La movida show” también hubo tiempos mejores: las fiestas de Ourense, que ahora son una ruina para los feriantes, eran antaño una de las grandes plazas de la temporada para el gremio. Vuelven a quejarse de la ubicación, pero aun más de las actividades que el Concello ha puesto gratis para las familias.

Óscar y María, dos feriantes, en las barracas del Barbaña. | // ALAN PÉREZ / elisabet fernández

Cristian barre la pista de los coches de choque a mediodía. No hay nadie. En otro tiempo, a estas horas ya había algo de vidilla en las fiestas, especialmente gracias a las familias madrugadoras. “Esto es un fracaso este año, nos ponen las actividades del Concello gratis y a nosotros nos mandan aquí al Barbaña. Las familias tienen casi las mismas atracciones, abren a la misma hora. Solo que el Concello paga unas y nosotros tenemos que pagar por montar las cosas aquí. No parece lógico y apenas estamos teniendo gente. Es un fracaso”, dice Cristian, de la familia de feriantes Autopista Pardo. “Tenemos que pagar gasoil y otros gastos. La vida no está para esto”, se queja otro.

Los dueños de los hinchables no quieren ni hablar. “Para ellos si que es un gran fracaso, porque los padres no van a pagar teniendo las mismas cosas gratis”, explican. De hecho, a la misma hora había hinchables en el Posío, con más afluencia y una música que no hizo tanta gracia a los opositores que se presentaban ayer a los examenes en el IES Otero Pedrayo, justo al lado.

El viernes, los feriantes se envalentonaron y acudieron al Posío en un acto de presión que no llegó a más. “Es que los que tienen allí las atracciones, contratados por el concello, tampoco tienen la culpa”, reconocen.

En las fiestas de 2023 se mostraron contentos con la ubicación en el Barbaña, pero no es la primera vez que se quejan en Ourense. En el caso de las fiestas de Barbadás amenazaron con plantarse porque el sitio era poco visible. También tuvieron lío en A Ponte, una de sus grandes plazas de la temporada. La Unión de Feriantes de España, que preside Ángel Gutiérrez, está al tanto del problema de los feriantes con Ourense. Él mismo ha declinado traer sus atracciones y se queda en León. “He pagado las tasas y no voy, viendo lo que hay. Si no hay atracciones no son fiestas, son verbenas. Que quede claro”, se queja Gutiérrez.

