El nuevo convenio provincial de limpieza recoge una subida de 58,85 euros al mes

UGT y CIG firmaron el convenio de la limpieza de la provincia de Ourense, que recoge mejoras salariales y el aumento del plus de transporte, que pasa a llamarse plus de convenio. El acuerdo, alcanzado en asamblea por la mayoría de trabajadores y ratificado por ambos sindicatos sin apoyo de CCOO, garantiza el salario mínimo interprofesional y respeta las condiciones mejoradas para aquellos que las vinieran disfrutando.

Según los datos facilitados por UGT, el convenio contempla una subida salarial del 2% en 2023, del 3% en 2024 –garantizándose atrasos desde el 1 de enero–, el 3,5% en 2025 y el 2% en 2026. Además, desde el 1 de julio, el plus de transporte con una cuantía de 0,60 euros por día trabajado se sustituye por el plus de convenio, que sube a 1,64 euros por día, se vaya o no a trabajar.

Desde UGT señalan que para una jornada completa, este convenio supone un aumento de 58,85 euros al mes, que sirve de marco para el cálculo de la antigüedad.

La federación de servicios de este sindicato señala que este convenio supone “un progreso en las relaciones laborales del sector de limpieza de la provincia de Ourense” y destaca las “mejoras conseguidas” frente a los mensajes “calumniando” la firma del acuerdo y la labor de UGT, señalan.