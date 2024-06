Un diálogo compartido entre sanitarios y pacientes

“Me pareció maravilloso acercarnos y escucharnos entre pacientes y profesionales, en este mundo en el que vamos con tanta prisa, no tenemos tiempo para esto”, explica Alba Ferro, una de las participantes en el proyecto sanitario ourensano premiado esta semana en Madrid. El área de Calidad del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) lideró esta iniciativa, que arrancó en 2023 con el objetivo de conocer las demandas de los usuarios del sistema sanitario. “La idea nació el año pasado, cuando elaboramos una encuesta de satisfacción para pasársela a los pacientes tras el alta”, detalla Míriam Vázquez, supervisora del área de Calidad.

Entre otros temas, el sondeo incluía preguntas sobre la amabilidad de los profesionales, la limpieza de las instalaciones, la calidad de la comida o la tranquilidad para el descanso nocturno. “Nos dimos cuenta de que teníamos una buena valoración media, sobre el 8,7 sobre 10, pero en el apartado que dejábamos abierto a comentarios había cuestiones que podíamos mejorar”, señala. Para escuchar las demandas, a los sanitarios se les ocurrió crear foros de encuentro con pacientes, donde también estuviesen presentes los trabajadores. “Organizamos varios grupos focales, una técnica muy utilizada en investigación cualitativa, ya que permite intercambiar experiencias y vivencias”, comenta Vázquez.

Se formaron dos grupos, de 12 personas, entre los que había un médico, un enfermero, un técnico en cuidados auxiliares de Enfermería y un celador. A través del área de Humanización del hospital, los impulsores del proyecto contactaron con asociaciones ourensanas. “Les contamos la idea y les pareció interesante, así que se sumaron”, apunta. Durante las cuatro sesiones, los pacientes no solo intercambiaron demandas y cuestiones a mejorar en el sistema, sino que también escucharon a los profesionales. “A mí me gustó mucho poder escuchar la visión de los sanitarios, creo que es necesario escucharse para lograr una convivencia óptima entre ambas partes. En las reuniones lo dije varias veces: no son máquinas, son personas”, asegura Alba Ferro. En su caso, participó en la iniciativa como paciente con esclerosis múltiple. “Llevo toda la vida en médicos: a los 7 años me diagnosticaron epilepsia y a los 25, esclerosis. He visto de todo, he tenido experiencias buenas y no tan buenas con sanitarios, y también he visto errores entre los pacientes”, reconoce.

Ana Belén do Forno fue otra de las integrantes del proyecto. Participó como hija de una paciente de daño cerebral. “Me propusieron formar parte en estos grupos focales y ni me lo pensé, porque cuando mi madre estuvo hospitalizada la atención de urgencia fue mravillosa, pero en la atención posterior sí creo que se necesitan muchas mejoras”, valora. Para Do Forno, la posibildad de poner en común las demandas también fue muy positiva. “Fue muy enriquecedor hablar de las cosas mejorables y también de las que deben conservarse”, resalta.

El documento

Después de las reuniones mantenidas, los coordinadores del proyecto elaboraron un documento de recomendaciones para médicos y pacientes. “Al principio se lo planteaban solo para los profesionales, pero les dijimos que nosotros también teníamos responsabilidades de las que nos debíamos hacer cargo”, explica Alba Ferro. El escrito incluye las cuestiones abordadas en los grupos, con el objetivo de que sirva para generar un cambio de dinámicas. “Este documento fue el que presentamos a los premios de la Plataforma de Organización de Pacientes (POP), y nos lo concedieron”, destaca íiriam Vázquez, que reconoce la satisfacción del galardón. “Es el premio que más ilusión me ha hecho porque te lo dan los pacientes, que es para quien trabajamos, es un estímulo muy importante”, añade. La Junta de Andalucía o el Hospital Gregorio Marañón fueron otras de las entidades galardonadas.

