PSOE y PP se entienden, pero el BNG reitera: “Solo aceptaremos a un alcalde socialista”

Las cuentas no salen, otra vez, para cristalizar una moción de censura en la ciudad. La segunda reunión de PP, PSOE y BNG en apenas una semana deja a la ciudad en la misma situación que el pasado jueves. Como un ‘deja vu’, los mismos interlocutores eligieron de nuevo el Liceo para avanzar en una posible moción de censura, procedimiento para echar de la alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome. Escogieron las mismas valoraciones: el PP, enfadado, ve frívolo al BNG. Los nacionalistas, por segunda vez, ponen la condición de un pacto siempre que el alcalde que gobierne sea del PSOE. Los socialistas, igual que el 13 de junio, ven con “optimismo” el encuentro. Cambió la duración: de dos horas de debate a poco más de 40 minutos, suficientes para que los nacionalistas entregasen por escrito la “firma 14” a la que se comprometen para sacar adelante una moción de censura, con su única condición, que el PP volvió a tachar de “líneas rojas” al impedir que estos puedan gobernar. Sea como fuere, sin el apoyo nacionalista, PP y PSOE no tienen nada que hacer. Son necesarios 14 votos para aprobar la moción de censura y sin el BNG de su lado, no hay opción posible.

De momento, no tienen fecha para una siguiente reunión. Sí avanzaron PP y PSOE en acuerdos programáticos para sacar a la ciudad del “caos” de los últimos tiempos.

Por turnos, PP y PSOE juntos

El concejal del BNG José Manuel Puga fue el primero en salir de la reunión, con el escrito en el que solo está estampada su firma. En el documento critican la situación de “caos y parálisis” del Concello de Ourense, motivo por el que firman la “voluntad de cambio, proponiendo como candidato a la alcaldía a un concejal del PSOE”. Puga pidió al resto de fuerzas “no marear” a la ciudadanía y reiteró: “Estamos dispuestos a poner la firma 14 si el PSOE ostenta la alcaldía”. Avisó que los nacionalistas no volverían a más reuniones hasta que no rubriquen el documento.

Veinte minutos después comparecieron juntas las concejalas del PSOE y el PP. Noelia Pérez, portavoz popular, fue la primera en tomar la palabra, subrayando precisamente que hablarían “juntas” ambas formaciones. “Estuvimos intentando que el BNG entrase en razón, es una situación surrealista”, criticó Pérez, visiblemente enfadada, por la propuesta que reiteraron los nacionalistas de aceptar solamente un alcalde del PSOE. “El BNG habla primero de sillas, es de frivolidad máxima”, añadió la popular.

Natalia González, portavoz del PSOE, se queda con “lo positivo”. La socialista agradeció la “apertura de diálogo” a las dos fuerzas y señaló que el PSOE “está dispuesto a liderar una alternativa de gobierno estable para la ciudad”. Al BNG le dejó un recado: “No conviene esperar; plazos debe haber, pero no deben marcárnoslos otras formaciones”. Con todo, la socialista fue la más esperanzada. “Habrá un periodo de reflexión en las organizaciones que cristalizará seguramente en esa moción, pero bajo la premisa de las tres fuerzas”.

Un “banquillo” de regidores

Sobre la posibilidad de ser alcaldesa en ese pacto, González apeló a las decisiones de su organización política. “Tenemos un banquillo estupendo en el PSOE para asumir esa responsabilidad”. En seguida le contestó Pérez: “en el PP también tenemos un banquillo estupendo, que también lo ofrecimos hoy”.

Sin fecha de reunión a la vista, la sintonía del PP y el PSOE tendrá que trasladarse al BNG si quieren sacar adelante la moción. Estos últimos comunicaron ayer que no volverían a ninguna reunión sin la firma de su propuesta. A última hora de la tarde, el BNG convocó para hoy a los medios para abordar estos encuentros entre partidos.

La situación política ourensana generó reacciones fuera del gobierno municipal. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió ayer que “antes de cualquier acuerdo, deberían cesar las incoherencias”, haciendo referencia al pacto de PSOE y PP en Carballiño. Por su parte, Luis Menor criticó las “líneas rojas” del BNG.