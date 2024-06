El grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos ayuda a dejar de beber a más de 140 personas

El grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos en Ourense invita a la población a acudir mañana a su vigésimo tercer aniversario en el Campo da Feira, en el que darán testimonio de su importante papel. “Este fue el primer grupo 24 horas que se fundó en toda España, y desde entonces ya se han creado 13 en el resto del país”, explicó ayer Pablo, integrante de la asociación, durante la presentación del evento.

Actualmente, el grupo ayuda a dejar de beber a más de 140 personas. “Hay ourensanos, gente de otras partes de Galicia, ucranianos, marroquíes, colombianos... Esta enfermedad es muy democrática, afecta a todo el mundo por igual, da igual tu origen o el nivel sociocultural que tengas”, detalló. Desde la asociación, eso sí, reconocen que en ciertos entornos, como el rural, el “secretismo” que suele acompañar el alcoholismo dificulta la aceptación del problema por parte de la persona. En el encuentro de mañana, 68 de los usuarios habituales hablarán de su vida sin alcohol, y celebrarán sus “aniversarios de sobriedad” (desde un año sin beber hasta más de 30). “Queremos dar testimonio de que se puede vivir sin beber, y de hecho, se puede vivir muy bien. Desde que llegué al grupo, hace ya unos cuantos años, no he vuelo a probar el alcohol, y tengo una vida maravillosa”, aseguró Pablo.

La cita arrancará a las 20.00 horas, y contará con la presencia de familiares, además de los usuarios. “Es una oportunidad para conocernos, saber lo que hacemos y también para que cualquier persona que necesite ayude y quiera pedirnos información pueda hacerlo sin tener que venir directamente a nuestra sede, que a veces cuesta más”, apuntó.

Alcoholismo y mujer

Ángeles, otra de las integrantes del grupo 24 horas, abordó en la presentación el papel del género en el alcoholismo: “Como mujer escondía más mi situación, me emborrachaba en la soledad de mi casa. Lo vivía con mucha vergüenza porque la gente señala más a una mujer borracha que a un hombre”. En ese sentido, relató sus numerosos intentos de dejar de beber –incluso con ayuda psicológica y psiquiátrica–, así como sus recaídas. “Me compraba una botella como capricho, por si me apetecía beber una copita, pero no era capaz de parar. Y con cada recaída, sentía una y otra vez una sensación de culpabilidad horrible. Cuando te pasa, no entiendes cuál es tu problema para no poder parar. La bebida era una obsesión, una compulsión, hasta que llegué al grupo y entendí que era una enfermedad”, señaló. Ángeles aseguró que desde su llegada al grupo no ha vuelto a sentirse sola. “Nunca he estado mejor. Nadie me juzga, me entienden”, recalcó.

Hablar y escuchar

El funcionamiento de Alcohólicos Anónimos es sencillo. Los participantes se reúnen para dar testimonio de su vida y para escuchar a sus compañeros. “En nuestro grupo, cada día tenemos reuniones cada dos horas, a las que van las personas que lo necesitan. Y no hacemos nada más que hablar y escuchar. Ayudando a otras personas nos ayudamos a nosotros mismos a recordarnos cómo era nuestra vida cuando bebíamos, y eso nos da fuerzar para no volver a hacerlo”, indicó Pablo. “Porque no nos podemos olvidar de que somos alcohólicos, tenemos una enfermedad, si volvemos a beber, volvemos a caer en la obsesión”, añadió Ángeles.

El grupo 24 horas también cuenta con un teléfono de atención continuada (988 269 540). “A veces necesitas ayuda a las tres de la mañana, cuando estás pensando en tus ganas de beber y no quieres hacerlo. Ahí puedes llamar al grupo, hablar y sentirte acompañado”, recordó Ángeles.

