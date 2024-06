Un concejal del grupo de gobierno tumba los presupuestos en O Irixo

El gobierno de coalición entre PSOE y Xuntos polo Irixo, conformado el pasado verano tras formalizar una moción de censura que arrebató la alcaldía al PP, está en crisis. Y es que este miércoles la alcaldesa del grupo independiente, Susana Iglesias, no logró el apoyo de todos los ediles del grupo de gobierno a sus presupuestos para 2024. Fue Juan Manuel Villanueva, de su mismo partido, quien votó en contra. Ante esta situación, el ex alcalde popular, Manuel Cerdeira, registró la petición de un pleno extraordinario para que ella presente una moción de confianza ligada a la aprobación de las cuentas.

El proyecto de presupuesto de Iglesias fue rechazado por un edil de su propio partido, quien entre otras cosas la acusó de tener un comportamiento “dictatorial” y “personalista”. Una falta de apoyo que la alcaldesa asegura “me pilló por sorpresa”, y lamenta que el no sacar adelante las cuentas de 2024 “perjudica a los vecinos”. Asegura estar “decepcionada”, ya que “yo dejé mi trabajo y todo para involucrarme en este proyecto de gobierno”. Dice le llamó la atención que Villanueva, en su intervención le dijo “en el puesto que está usted debería estar yo”. Los presupuestos ascienden a poco más de 1.500.000 euros y señala que se priorizan las traídas agua, mejora y limpieza de caminos, y “lo más necesario”.

Precisamente Villanueva argumenta su voto en contra en que “están mal hechos” y lo que considera peor es que para su elaboración no se consultó al resto de miembros del grupo de gobierno. Asegura que en nueve meses de Iglesias en la alcaldía no convocó ninguna junta de gobierno local, y que todo lo hacía sin consultar con nadie. Destaca que en estos presupuestos iba una partida de ingresos de 120.000 euros por la construcción de un parque eólico que cuenta con un reciente acuerdo de suspensión cautelar por parte del TSXG. Apunta que si la alcaldesa le hubiera consultado días antes por su postura a los presupuestos “ya le decía que no”.

De presentar Iglesias la moción de confianza “yo votaré en contra”, pero si no la presenta “podemos pedir suspenderla de todas sus funciones e incluso del sueldo”.

Partidas agotadas sin dinero

Por su parte, desde el PP Cerdeira asegura que no le sorprendió lo sucedido, “se veía venir”, ya que “las cosas estaban revueltas en el grupo de gobierno, no fueron capaces de constituir la comisión de gobierno porque se ve que no hubo entendimiento”. Asimismo, dice que muchos otros vecinos también se quejan de una actitud “dictatorial” de la alcaldesa. Recuerda que ella le criticó el haber aprobados los presupuestos de 2023 “tarde y mal” y que ella los iba presentar al principio de año, pero “no fue hasta ahora, y hay varias partidas agotadas y no tiene dinero para gastar”. Asegura que los presentó “condicionada por esas partidas” de un dinero que “nosotros no lo gastamos. No tenemos nada que ver”.

La situación actual “es delicada, está en minoría”, y también afirma que se puede “revocar las competencias que tiene la alcaldía y pasarlas al pleno”, y revocar sueldos y “muchas cosas más”.