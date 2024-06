Fumega formaliza el pacto de gobierno con el PP y desoye la directriz del PSOE

PSOE y PP dejaron ayer claro que su pacto de coalición ya está firmado y sigue su curso, y que se hace “por el bien de O Carballiño”, para su progreso. No lo ven así en Espazo Común, donde Pachi Vázquez reprochó al alcalde Francisco Fumega la falta de un gobierno de centro izquierdas en la villa del Arenteiro porque “tú no quisiste”. En ese sentido, le invitó a hacerle “un servicio” a O Carballiño y al PSOE: “Dimite y habilita un pacto de centro izquierda y permite que haya un gobierno para salir adelante y no defiendas tus intereses”. Vázquez ve “deslealtad y traición” al electorado en este pacto.

El pleno, celebrado ayer a petición de Espazo Común para reprobar la gestión del grupo de gobierno socialista y proponer un cambio político, apenas duró media hora, lo suficiente para que cada partido dejara clara su postura, excepto el BNG cuya única edil no acudió. El PSOE y el PP estrenaron su acuerdo de gobierno y aprobaron una modificación de crédito de más de 400.000 euros, de los cuales la mayoría se destinarán a subvenciones directas a ONGs y asociaciones.

Duras críticas

El ambiente del pleno fue tenso desde el inicio. El primero en intervenir fue Adolfo Nogueira, portavoz de Espazo Común, quien se alegró de que PSOE y PP “salieran del armario”, asegurando que es mejor así para que los vecinos “no sigan engañados”. Criticó que el PP en febrero presentara una moción de reprobación al alcalde y en cambio ahora “contradictoriamente” pacte con él. También aludió a que O Carballiño sigue “presupuestariamente mal”, con solo 200.000 euros de remanente. Insta a Fumega a explicar este pacto a los vecinos y le acusa de llevar nueve años sin resolver “ninguna” de sus demandas y necesidades. Por su parte, Pachi Vázquez preguntó si había “tránsfugas” tras conocerse el martes, horas después del anuncio del acuerdo de coalición, la desautorización de la Ejecutiva del PSdeG a este pacto y la advertencia de medidas contra los ediles que desatiendan el mandato. Asimismo, aseguró que “estáis amarrando algo que a mi se me esconde, estáis pactando algo contra vuestro partido, vuestros votantes”, y que este acuerdo no era por O Carballiño sino “moneda de cambio” para que “Luis Menor mantenga el puesto en la Diputación”. También vaticinó al PP que “en tres años nosotros estaremos aquí pero vosotros ninguno, vosotros ya estáis liquidados, los cinco”, por “traicionar a vuestro electorado”, y que pudiendo tener la alcaldía “decidisteis ser los monaguillos del PSOE”, mientras “nosotros podremos mirar a los ojos a los que nos votaron”.

Por su parte, el portavoz del PP, José Castro Gil, insistió en que esta decisión era lo mejor para este concello, para mejorar su funcionamiento, para conseguir inversiones, siendo “un pacto de trabajo” y que será el tiempo quien diga si procedieron con acierto o no, y “pedimos perdón por las equivocaciones que podamos tener”. Asimismo, aclara que “no queremos nada políticamente, queremos que mejore O Carballiño”, y que “si esto no va bien, el primero que se va soy yo”.

Ante el ultimátum de la Comisión Ejecutiva Nacional y Provincial del PSOE, Fumega reconoce que “tuve presión desde Santiago”, pero aclara que tenía el aval local del partido: “Es una decisión en el ámbito local”. Asegura que la intención es aprobar los presupuestos. El alcalde manifestó a Vázquez que no iba entrar en su “mala educación” y “desesperación”. También recordó que Espazo Común dio la alcaldía al PP en Maceda, y presume de que O Carballiño, con 14.500 habitantes, es la única villa de la provincia que sube en población.

Besteiro rechaza el pacto y advierte de “consecuencias políticas”

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, afirma que “el PP es un partido absolutamente respetable, pero nosotros no gobernamos con el PP, somos la alternativa”. En ese contexto, “lo que se hace es una comunicación no solo de la ejecutiva nacional sino también desde la ejecutiva federal a nivel estado, y la provincial del propio partido en Ourense. Es una indicación de qué pasa cuando se traspasan determinadas líneas rojas”. No habló con Fumega, pero “hay otras formas de dar estabilidad, sin tener que entrar en ningún tipo de acuerdo”. Advierte que el partido socialista es una alternativa al PP, y “creo que hay muchísimas cosas que nos diferencian en la forma de hacer política, creo que esto es evidente para todos, es el marco de referencia y sobrepasarlo o ignorarlo tiene consecuencias políticas”. Desde el PP, Alfonso Rueda, señala que “lo que se habló ayer (martes), es darle estabilidad a ese gobierno”, y le sorprende “la falta de criterio y de coherencia” del PSOE. Critica que el concepto del PP de darle estabilidad a un gobierno socialista, a un alcalde socialista, “le parece mal y lo desautoriza el PSOE en Galicia” siendo “una cosa más que debería explicar”, y que la pérdida de votantes en la comunidad, “se explica cuando vemos este tipo de actitudes”.