Arrancan con música y humor las Festas de Ourense más verbeneras

Las oscilaciones de sol y lluvia mantuvieron las dudas durante la primera jornada de las Festas de Ourense, que arrancaron este jueves con media ciudad mirando al cielo. Finalmente, la climatología dio tregua.

También el actor y cómico gallego Xosé Antonio Touriñán se preguntaba por la mañana si dejaría de llover, mientras ultimaba su intervención como pregonero. “Dar un pregón es complicado porque no es una actuación, es algo superformal y yo no sé hacerlo así”, comentaba horas antes del pistoletazo de salida. Avanzaba ya que lo suyo no es “leer un papel” y que su intervención sería una mezcla de historias sobre Ourense y sus fiestas, guiños a la ciudad y alguna anécdota sobre sus viviencias en As Burgas, que son bastantes. De hecho, ya pronunció el pregón del Entroido hace cinco años y rodó en la ciudad tres películas. “Lo que intento es sacar una sonrisa”, comentaba, y lanzar un mensaje: “Lo importante de unas fiestas es el espírituo y con quien las compartes”.

Espectáculo de bufones en el mercado medieval. / IÑAKI OSORIO

Arrancan así las fiestas mayores de la ciudad y una programación que este año se ciñe a cinco días, de miércoles a domingo, con las orquestas como las grandes protagonistas musicales: La Fórmula, Costa Verde, ASSIA, América, Função Públika y París de Noia pasarán por los escenarios de la calle Progreso, junto a la Alameda, y de la Praza Maior. La oferta musical se completa con Celtas Cortos, Golden Jazz, La Banda de la Balbina, Coleguitas y la Coral de Ruada, que compartirán los mismos escenarios y también el de Santa Eufemia.

Los primeros en disfrutar de la fiesta este jueves fueron los más pequeños, con su espacio en el Parque Barbaña, donde se han instalado las barracas y los puestos de venta de dulces y alimentación. Este jueves, arrancaba a medio gas, con los últimos preparativos en algunas atracciones infantiles.

Mercado medieval, mega yincana infantil y la fiesta de fin de curso

Con el inicio de las fiestas también abrió sus lonas este miércoles el mercado medieval que se ha instalado en el casco histórico, amenizado por actuaciones como la de un grupo de bufones que animó ayer el ambiente. Estará en funcionamiento hasta el domingo.

Hoy jueves será un gran día para el púbico infantil, ya que se abre la mega yincana de juegos en el Xardín do Posío. Esta estructura, de 180 metros, estará disponible hasta el domingo, de 16.30 a 20.30 horas y también en horario de mañana el sábado y el domingos (de 11.00 a 14.00).

La fiesta de fin de curso orientada al público joven se celebrará mañana viernes, de 22.00 a 03.00 horas, con la Macro Discoteca Evolution, en Pardo de Cela, junto al Pabellón de Os Remedios.