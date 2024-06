Los expertos reclaman educación sexual para ampliar el “discurso único” mostrado en la pornografía

Sexorum y la Sociedade Galega de Sexoloxía (Sogasex) impulsan este viernes en la ciudad una jornada profesional sobre el uso actual de la pornografía, un encuentro que permitirá poner sobre la mesa el impacto de este tipo de películas en jóvenes y adultos. “Es un tema que está muy de actualidad, hay cierta polarización y creemos que es un debate en el que no se abordan todas las aristas y en el que los profesionales tenemos mucho que aportar”, explica Vanessa Rodríguez, psicóloga y sexóloga ourensana y vicepresidenta de Sogasex.

En esa línea, el objetivo del encuentro es “salir de la estigmatización” entre las nuevas generaciones y hablar del papel de la educación sexual. “Lo que dicen los estudios es que los adolescentes se encuentran con el porno no porque lo busquen, sino porque buscan contenidos sobre sexualidad que no reciben ni en los colegios ni en casa. Eso nos debería hacer pensar y tomar las riendas”, señala. Ricardo Fandiño, psicólogo y miembro del equipo directivo de Sogasex, asegura que la lucha de los profesionales no es contra el porno, sino contra su “discurso único”. “Queremos visibilizar otros discursos que amplían la visión de la sexualidad que aporta la pornografía, que se entienda que es una representación más, una cosa más, pero no la única”, apunta Fandiño, que participará este viernes en una ponencia con Vanessa Rodríguez.

La sexóloga recuerda que los adolescentes españoles salieron a la calle a manifestarse antes de la pandemia para solicitar una asignatura de educación sexual, “pero no estamos haciendo nada para que se haga real”. Rodríguez reflexiona sobre la falta de material específico en los centros educativos, al tratarse de “contenidos transversales” que quedan en manos de los propios profesores. “Para dar educación sexual tienes que estar muy preparado, y los docentes no están formados. Si en las carreras sociales no hay formación sexual, ¿cómo pretendemos que los profesionales estén preparados?”, se pregunta.

La representación del porno

Ante la falta de educación sexual, el porno se convierte en la representación mayoritaria de la sexualidad. “El ideal para los hombres es casi gimnástico, abrumador y frustrante, y el de las mujeres es situarse alrededor del deseo masculino”, detalla Fandiño, que también habla de los cambios de la pornografía en las últimas décadas. “En el contexto actual, marcado por la banalización de la sexualidad, nos encontramos con una pornografía diferente a la de los años 70 u 80. El porno responde a cómo es la sociedad: apenas tiene narrativas, gira alrededor de los genitales y favorece un uso muy rápido y compulsivo”, explica el experto. El impacto de la inmediatez y la rapidez es evidente con la aparición de redes sociales como “OnlyFans”, donde los usuarios se suscriben al contenido erótico de distintos perfiles. “El capitalismo también nos influye a nivel sexual, en una sociedad de consumo como esta parece que cuantas más relaciones sexuales tengas, mejor, sin abordar la movilización de afectos que se da en cada relación sexual”, apunta Rodríguez, que destaca la importancia de la parte emocional. “En el porno muchas veces lo que vemos solo es una conducta, que mientras sea consentida no hay ningún problema, cada cual en su cama puede hacer lo que quiera. Lo que no vemos es la parte de los afectos, y es necesaria abordarla”, añade.

Educar desde el tabú

Los expertos recuerdan que el porno no solo impacta en los más jóvenes, sino también en los adultos. “Todos vivimos con las consecuencias de nuestra educación o no educación sexual, porque siempre se hace, bien o mal, no hacerla es hacerla a través del tabú, y eso también incide en la persona”, indica Vanessa Rodríguez.

Por su parte, Almudena Herranz, sexóloga especializada en educación sexual que participará en la jornada del viernes, reconoce el agobio y la preocupación de las familias en relación a los más jóvenes. “Muchas veces las familias llegan buscando una respuesta única para saber qué hacer, sin darse cuenta de que ya hacen educación sexual de forma implícita, sin necesidad de que haya una conversación. Desde que sus hijos son pequeños les trasladan mensajes sobre sexualidad en la forma en la que les enseñan a relacionarse con el cuerpo, cómo y dónde se ponen los bañadores....”, comenta Herranz. La experta apunta la importancia de charlar con las familias: “Es importante reflexionar sobre si es necesario abordar el tema del porno con tus hijos, porque quizás no sea necesario. También hay que pensar qué quiero decirles, en qué momento, y que vaya en coherencia con el resto de valores que se les están trasmitiendo”. En ese sentido, los expertos ponen en valor la jornada del viernes, que permitirá abordar el tema desde una perspectiva distinta. “Es una oportunidad de dialogar, de ver las implicaciones, de apuntar las preguntas, que no siempre tienen que tener respuestas”, dice Herranz. La jornada se desarrollará en el Marcos Valcárcel a partir de las 11.00 horas.

