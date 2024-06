El CIFP Portovello convence a Roberto Verino y se lleva un premio InnovaTech

El CIFP Portovello es el único instituto de Formación Profesional ourensano premiado en la primera edición del certamen InnovaTech FP que ha impulsado la Consellería de Educación para fomentar la innovación aplicada y el emprendimiento tecnológico e industrial entre el alumnado.

El objetivo: resolver retos reales planteados por empresas colaboradoras. Este martes, las instalaciones de Expourense acogieron la entrega de premios y entre los 10 equipos galardonados en Galicia está el formado por Ismael Paz, Paula Pereira, Rebeca Lorenzo e Iván Pérez, estudiantes de los ciclos superiores de Administración e Finanzas y Ventas del Portovello.

Su coordinadora, la profesora de Xestión Administrativa Susana Caldelas no podía estar más orgullosa: “Este trabajo se hace por amor al arte, no libera materias y no tiene más recompensa que la satisfacción personal”, afirma. Salvo que el grupo se proclame vencedor, porque entonces sí logra un premio: 10.000 euros para desarrollar la propuesta presentada.

En este caso, el equipo buscó soluciones al reto sugerido por una empresa ourensana, la compañía del diseñador Roberto Verino, que planteó la necesidad de un sistema de análisis que ayude a optimizar propuestas de colección y a medir la satisfacción del cliente.

Foto de familia de los alumnos y centros premiados en la primera edición del InnovaTech FP. / Iñaki Osorio

No fue un trabajo fácil, insiste la docente, ya que dedicaron largas horas y jornadas a realizar estudios de mercado e interacción con los clientes, pero el resultado, que se resume en cuatro grandes propuestas, ha convencido.

Un chatbot y colecciones climáticas

Entre ellas está la creación de un Chatbot, al que bautizaron como Vera, para facilitar las ventas. “Hay un doble objetivo, que es captar tendencias y mejorar la atención al cliente”, señala la profesora. El 64% de los encuestados declaró que estaría dispuesto a proporcionar información relevante para la marca, y el 61% consideró que esta herramienta mejoraría su experiencia de compra.

Con idea de “optimizar” –tal y como pedía la empresa en su reto–, el alumnado ideó también lo que han llamado las “colecciones climáticas”, que consiste en lanzar colecciones en sintonía con las previsiones climáticas de medio y largo plazo. Una estrategia, explicaron en su presentación, que “permitiría reducir al máximo el número de prendas no vendidas”. Además, proponen un “escaparate digital”, tanto en web como en tienda física, con prendas adecuadas a las condiciones meteorológicas del momento.

Por último, y con idea de dar salida al stock, apuestan por reciclar para obtener fibras y reutilizar a través de una nueva línea de hogar RV.

Suscríbete para seguir leyendo