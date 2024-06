El apoyo de la oposición permite al Concello que los mayores tengan de nuevo su Xantar na Casa

El voto favorable y unánime de la oposición, en el pleno extraordinario celebrado ayer, ha permitido al Concello de Ourense el apoyo necesario para firmar la adhesión de esta administración local al convenio de Xantar na Casa de la Xunta, acuerdo por el que lleva esperando desde enero el Gobierno gallego. Esta decisión permitirá que 62 personas mayores o con problemas de dependencia puedan volver a recibir un menú en casa, después de más de tres meses sin contar con esta alimentación equilibrada tras la decisión del Gobierno local, que preside Gonzalo Pérez Jácome, de suspender el servicio que prestaba directamente el Concello, de forma unilateral y sin dar otra alternativa a los usuarios.

Pancarta desplegada por trabajadores de Hispamoldes. | // I.O. / REDACCIÓN

La intención del Concello era que la Xunta de Galicia asumiera, como en otras ciudades, el grueso de este servicio, pero el pleno de ayer le costó una ataque de la oposición, que acusó al gobierno local del desmantelamiento de los servicios sociales. En cuanto a los beneficiarios de Xantar na Casa, recibirán los menús cuando en cuanto active el convenio pero no será un envío al día, sino que comida y cena les llegarán en un solo paquete semanal. Así lo explicaron los grupos de la oposición, que señalaron que cada persona tendrá que administrarse.

Este convenio fue uno de los dos puntos del orden del día del pleno extraordinario de ayer. La portavoz del PSOE, Natalia González Benéitez, incidió “en el desinterés por las personas dependientes y en riesgo de exclusión que muestran desde Democracia Ourensana al tardar cinco meses en ofrecer una alternativa” a los usuarios del servicio que ahora se llama Xantar na Casa.

“Fulminó el programa anterior, Comedor sobre rodas, que llegó a contar con más de 300 personas que querían seguir viviendo con independencia en sus casas con una atención personalizada y una alimentación saludable”, explicó.

Por su parte Noelia Pérez, del grupo municipal popular, lamentó “las continuas mentiras del Gobierno local en lo relativo a los programas sociales. “El mes pasado nos dijeron que en las juntas de área que tanto el servicio de teleasistencia como el centro de día estaban en contratación para sacar adelante la licitación. Y hoy nos dicen que no”, criticó la edil.

También destacó la falta de claridad sobre el Centro de Información da Muller, trasladado a un lugar eventual. En este sentido, la concejala popular denunció que “en esa máquina de contar mentiras que tiene en la Alcaldía, fabricaron el discurso que más les convenía: que la Xunta tenía que asumir el servicio y que era culpa de la administración gallega que los usuarios quedaran sin menús, pero hoy quedó claro que no era así”.

El convenio al que se adscribe ahora el Concello prevé, según explicó la concejala de Servicios Sociales, Amara Silva, aportaciones anuales del Concello, desde este año hasta 2028 para pagar su cuota. Esta cantidad ascenderá a una cuarta parte de los 6,60 euros que cuesta cada uno de los menús. Otro tanto lo aporta el usuario y el resto, la Xunta a través de Consorcio Galego de Benestar.

El debate sobre el comedor abrió espita a las críticas de la oposición. Ruth Reza, del BNG, denunció que el Gobierno local “da prioridad a temas como las luces navideñas en lo presupuestario, multiplicando el dinero para iluminación y reduciendo el de programas sociales”. Lamentó que los pisos de emergencias del Concello están “deteriorados y vacíos”, mientras hay familias en la calle que no tienen dónde vivir.

Por su parte, Tamara Silva respondió que el gobierno anterior daba 300.000 euros para ayudas y subvenciones, una cantidad que ellos subieron a 700.000.

Luces de Navidad “a plazos”

El otro punto abordado en el pleno fue el intento del Gobierno local de conseguir apoyos para levantar los reparos que había puesto el departamento municipal de Intervención a la adjudicación del alumbrado navideño de 2024-2025, con discrepancias entre el informe jurídico y el técnico, que indicaba que no había partida consignada para afrontar un gasto de 700.000 euros. Además, están sin pagar las luces de 2023.

Jácome necesitaba apoyos para levantar los reparos del interventor y poder llevar a contratación las luces de Navidad de este año, para las que no hay partida consignada. Finalmente al saber que el PP no votaría a favor de esta propuesta decidió retirar el punto del orden del día y llevarlo en dos semanas de nuevo a debate.

Por este motivo, el portavoz del BNG, Luis Seara le preguntó “¿qué quieren negociar? ¿Buscan el apoyo del PP? Seguro que ellos van a aprobar la retirada del tema del orden del día”, indicó . “Nosotros no”, añadió y acabaría acertando. “Aquí lo único que había que negociar es la retirada de la discrepancia entre la interventora y el asesor jurídico sobre si se pueden contratar las luces de este año por casi 700.000 euros o no. No pueden traer otro informe distinto”, concluyó.

El concejal del PP Miguel Ángel Michinel propuso una prórroga en este tema pues tenía la sensación de estar en “el día de la marmota”, llevando de nuevo este expediente al pleno. Finalmente, como pronosticó Seara, el PP votó con DO la retirada de este expediente del orden del día. PSOE y BNG lo hicieron en contra.

Antes, la socialista María Fernández recordó que “el ejecutivo de Democracia Ourensana tiene en el presupuesto para gastar en luces 28.000 euros, si tiran mucho 234.000 euros, no más. No disponen de los 700.000 que pretenden gastar”. Apuntó que los 123 millones de remanente de los que presume el alcalde son los mismos desde hace diez años. “¿Cuántas modificaciones de crédito ejecutó si hay el mismo dinero?”, se preguntó. Se debe, dijo, “a que no pagó ni la cabalgata del año pasado aún”.

Por su parte, el alcalde acusó a la oposición de “confundir” a los ciudadanos diciendo que el Concello está en bancarrota. Reconoció que está “oxidado” por eso tarda en pagar y culpó a los más de “cien enchufados”, dijo, que le dejaron gobiernos anteriores lo que les impide tramitar expedientes.

El BNG abandona la junta

Por otro lado, el BNG asistió ayer, el acabar la sesión plenaria, a la junta de área, que finalmente abandonó antes de su remate. Según afirmó Luis Seara, fue un gesto de protesta al comprobar que ni el director de Recursos Humanos ni siquiera el concejal, habían asistido a la misma. Así lo había solicitado la formación nacionalista para aclarar las consecuencias del reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso, que obliga a ejecutar una sentencia anterior que anula el capítulo de Personal de los presupuestos municipales, lo que supone el despido de contratados por Jácome entre 2020 y 2022. El BNG pide saber cuántos y quiénes son los trabajadores afectados.

Jácome desaloja a trabajadores de Hispalmoldes: “No pueden hablar en el pleno; vayan a montar esto a la Xunta”

Representantes sindicales de los trabajadores de la empresa Hispamoldes de Ourense, que iniciaron un ciclo de movilizaciones ante lo que consideran “un progresivo desmantelamiento de la firma y puestos de trabajo” por los nuevos fondos de inversión Sapa Group que pone en riesgo sus puestos de trabajo, protagonizaron un momento de tensión en el pleno de ayer cuando colgaron en el balcón del público una pancarta con el lema “No al ERE de Hispamoldes: Ourense esmorece”. El alcalde les conminó a recoger la pancarta y los expulsó señalando que “no está permitido que hablen en el pleno” y les animó a “ir a montar este pollo” a un pleno de la Xunta” . El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, le recriminó que “el Concello no está haciendo nada por Ourense” pese a que esta y “otras muchas otras empresas están desapareciendo”.

