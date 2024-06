La comarca de Verín registra el primer foco de la enfermedad hemorrágica de las vacas

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado un positivo por Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en una granja de la comarca de Verín. Se trata del primer foco de esta enfermedad infecciosa que afecta al ganado bovino en Galicia, y el segundo en España, tras notificarse otro caso a principios de junio en Guadalajara.

La Consellería de Medio Rural confirmó este lunes que acaba de notificar este positivo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y recordó que la enfermedad no es contagiosa y tampoco se transmite a las personas, ni por contacto con los animales infectados, ni por consumo.

Concretamte, la EHE está producida por un virus que se transmite a las vacas exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides,spp. Es por ello que la enfermedad aparece el mosquito vector circula en el ambiente, un período que se establece aproximadamente entre abril y diciembre. En España, el fin del período libre del vector fue el pasado 16 de abril, por lo que, señala la Xunta, “se espera que hasta la llegada de las temperaturas frías, continúe en los próximos meses la detección de nuevos focos”. De hecho, la comarca veterinaria de Verín ya se vio afectada el pasado año, al igual que otras seis en la provincia de Ourense.

Desde Medio Rural detallan que la EHE afecta especialmente a rumiantes silvestres, fundamentalmente ciervos, pero también corzos y gamos. En el ganado doméstico, solo el bovino presenta síntomas. También puede infectarse por la picadura el ovino, aclara la Xunta, si bien no aparece sintomatología. El caprino no es sensible a la enfermedad.

Indemnizaciones por sacrificio

Por ahora no existe vacuna ni tratamiento curativo específico frente a este virus, dos cuestiones que han sido solicitadas por la Xunta en varias reuniones con el Ministerio de Agricultura. Por eso se recomienda adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de prevención. Medio Rural concede ayudas para la reposición de lo animales afectados como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de enfermedades. El plazo de solicitud está abierto hasta el 29 de noviembre.