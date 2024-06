La doble cara de la escuela infantil: 147 niños sin plaza en la ciudad y 300 vacantes en el rural

La caída de la natalidad no da tregua en la provincia, dejando de nuevo más de 300 plazas vacantes en las escuelas infantiles públicas y un cierre. No hay familias interesadas en matricular a los niños en la Galiña Azul de Cartelle, que cerrará por segundo año consecutivo. El pasado curso, el interés de escasas dos familias obligó al cierre y al traslado de los niños afectados a un centro cercano, el de A Merca. Mientras tanto, la lista de espera por una plaza en la ciudad crece hasta las 147 solicitudes.

Hace tres años que Galicia se convirtió en la primera comunidad autónoma en ofrecer la gratuidad total en las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas. En los centros públicos, destinados a niños de 0 a 3 años, se implantaba ya la matrícula gratis para los segundos hermanos. Con el ‘gratis total’ se redujo la lista de espera en las llamadas ‘Galiña Azul’ considerablemente, gracias a que la iniciativa privada absorbió parte de esa demanda, que habitualmente se concentra en la capital. Para el curso 2024-2025, las inscripciones dejan un panorama que denota un cambio de tendencia: si hace un año la lista de espera en la ciudad se reducía, confiando las familias en los centros más cercanos a la capital (Coles, Vilamarín, San Cibrao...) como una alternativa atractiva, ahora vuelve a ser Ourense la que copa gran parte de las inscripciones que esperan por su plaza favorita.

Cierra un centro pionero

Del total de 161 menores en espera en alguno de los 26 centros contabilizados en la provincia –Cartelle es el número 27–, hasta 147 menores están en el listado de la ciudad. Sin embargo, escuelas infantiles del área metropolitana que habían ganado matrícula en los últimos cursos, despiertan para este año menos interés. Es el caso de Coles, Pereiro, de Aguiar Toén y Vilamarín: las cuatro pierden atractivo, aunque muy ligeramente, con vacantes disponibles mientras la ciudad no puede atender toda la demanda de niños de 0 a 3 años.

El panorama se agudiza en el rural: hasta cinco escuelas no llegan a los diez niños. En la de Cartelle, no hay ningún interesado. “Es que no tenemos críos”, sintetiza el alcalde de este municipio, Jaime Sousa. Según trasladan desde la Consellería de Política Social, que gestiona las Galiña Azul, el pasado curso solo hubo dos familias interesadas, a las que se le ofreció la alternativa de A Merca. Para el 2024-2025 no hay interés. Desde el Concello de Cartelle trasladan los esfuerzos de los últimos cursos, como la subvención total de las plazas para los padres del municipio. De hecho, fueron pioneros en implantar esta gratuidad, como la que ahora se repite en el resto de Galicia.

Sin embargo, la caída de la natalidad merma todo tipo de posibilidades en Cartelle. “No podemos hacer milagros”, dice el regidor, que también valora la cercanía de escuelas infantiles en municipios limítrofes, alternativas que elegirían las pocas familias con hijos de 0 a 3 años del municipio.

Cabe recordar que el listado de inscritos definitivo no es un documento final, ya que las familias tienen ahora un plazo para completar la matrícula, por lo que los datos podrán variar ligeramente. Además, hay padres que se anotan en más de un centro para garantizar su plaza, por lo que su candidatura puede repetirse en varias escuelas. Con todo, son 811 los menores registrados para el curso 2024-2025 en el listado de demandantes de escuela infantil pública en Ourense, 36 menos que el año anterior. Las plazas que oferta la Consellería de Política Social en las ‘Galiña Azul’ ourensanas superan las 1.200, por lo que quedan vacantes una de cada tres plazas, tendencia similar a cursos recientes.

Antela, la favorita

La concentración de la demanda en la ciudad recuerda a la época previa al ‘gratis total’, cuando las ‘Galiña Azul’ públicas absorbían gran parte de la demanda de las familias, que en muchos casos no podían costear una guardería privada.

En la escuela infantil Antela, por ejemplo, la lista de espera de 39 niños duplica a la que se generó el pasado curso. Lo mismo en Barrocás, que pasa de 9 niños sin plaza a 18. En A Farixa pasaron de 15 menores en espera en 2023 a los 26 actuales. Covadonga se mantiene sin lista de espera, mientras el Centro Intergeneracional reduce ligeramente la espera de 34 a 30 niños.

En el cómputo global, solo ocho escuelas logran un ligero repunte de inscripciones. Cinco están en el rural. El caso más llamativo es el de Nogueira de Ramuín, que duplica su matrícula, pasando de cinco a nueve familias interesadas en matricular a sus bebés en este centro.

Crece también el interés, aunque de una forma moderada, por las escuelas de A Rúa, Bande, Ribadavia y Vilamartín de Valdeorras.

Logran mantenerse estables en cifras Trives y Oímbra.

Los padres de menores de 0 a 3 años disponen hasta mañana para formalizar la matrícula en las escuelas infantiles públicas que la Xunta de Galicia ofrece en territorio ourensano.

