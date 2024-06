La denuncia de la Fiscalía por los audios de Jácome aviva la posible moción de censura

La Fiscalía de Ourense ha presentado denuncia en el juzgado por el caso de los audios en los que se escuchaba al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, hablar de supuestas irregularidades en su gestión. Estos hechos, que se hicieron públicos en mayo del año pasado, fueron trasladados a la justicia en su momento por PP, BNG y PSOE, y tras un año de investigación, el ministerio público ha informado a los tres denunciantes que archiva las diligencias. El paso siguiente ha sido esta denuncia que ya se encuentra en uno de los juzgados de instrucción, cuyo titular ha declarado el secreto de las actuaciones.

En su momento, los tres grupos denunciantes llegaron a enumerar ocho delitos que presuntamente trascendían de los audios que se hicieron públicos y en los que se escuchaba la voz del alcalde tratando, supuestamente, de convencer a dos funcionarios municipales para que asumiesen por él una multa de tráfico y en los que hablaba también de presuntas ‘mordidas’ en dinero B a empresas y concesionarias de servicios públicos para su posterior ‘lavado’ como donaciones a Democracia Ourensana, el partido del regidor.

El BNG no ha querido pronunciarse todavía sobre esta denuncia, ya que el grupo desconoce el contenido de la demanda presentada por la Fiscalía. Y el PP, por su parte, prefiere respetar los tiempos de la justicia: “Seguiremos a la espera de lo que se dirima y se acuerde en el juzgado de instrucción en el que recaigan esas diligencias incoadas por Fiscalía”, señaló la portavoz, Sonia Ogando.

No ocurre lo mismo con el PSOE, que ha visto en este movimiento judicial una oportunidad para hacer un nuevo llamamiento a suscribir la moción de censura al alcalde: “Ourense precisa una solución política, porque la política se soluciona con política”, indicó la edil María Fernández Ojea ante este nuevo frente judicial que, dice, “perjudica la credibilidad de la institución y del ejecutivo local”.

Tampoco se han producido movimientos en relación a la convocatoria del PSOE para abordar la posible moción de censura. La reunión se celebra este jueves en el Liceo, a las 11.00 horas, y solo el PP ha confirmado su asistencia, pero mantienen que solo se sentarán a negociar si están presentes las tres partes. Esto es una incógnita porque los nacionalistas no han querido pronunciarse sobre su postura ante esta convocatoria ni sobre si acudirán a la reunión.

El propio presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, manifestó ayer la disposición de su partido a dialogar sobre la posible moción de censura porque, dijo, “lo que queremos es estabilidad en las instituciones”. No obstante, recalcó en alusión al BNG, “si no acuden todos los que tienen que ir y que pueden hacer posible la alternativa, la reunión pierde sentido desde el minuto uno y no tiene sentido continuarla”.

El PSOE, por su parte, no tira la toalla y ayer mismo, tras conocerse la existencia de la denuncia de la Fiscalía de Ourense relacionada con el caso de los audios de Jácome manifestó su malestar ante un acontecimiento más que “afecta de manera negativa al alcalde” de la ciudad y al gobierno local.

En esta línea, y poniendo como aval el trabajo realizado en la oposición durante este último año, los socialistas inciden en que la situación “necesita una respuesta. Nuestra experiencia nos dice que la justicia no debe ser la que altere la voluntad democrática y la que condicione a un gobierno. Por eso consideramos que Ourense necesita una solución política”.

Todo ello, recalca Fernández Ojea, “expresando el máximo respeto a las decisiones y a los tiempos de la justicia ante estos graves hechos. Pero queremos recordar que el único modo de poner fin a esta situación es con una respuesta que esté a la altura de las circunstancias”.

