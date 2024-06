El TSXG considera insuficiente el estudio ambiental y anula la explotación de Penouta

“Penouta non se pecha”, “A nosa mina non contamina” o “Minería es vida”, son algunas de las consignas que surgieron en la comarca de Viana tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralizar de manera cautelar la actividad en la Mina de Penouta, en Viana do Bolo, la única de coltán de Europa, un material usado en la industria tecnológica. La suspensión cautelar, el pasado mes de octubre, derivó en movilizaciones de vecinos, alcaldes y representantes sectoriales y sindicales, que defendían el carácter estratégico de esta explotación tanto para el tejido productivo como para el empleo en el rural.

Ocho meses después, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso interpuesto por Ecoloxistas en Acción Galiza, y ha declarado nula la resolución administrativa que concede a la promotora Strategic Minerals el pase a la reserva de explotación de la sección C.

Esta resolución, que todavía puede recurrirse en casación, considera insuficiente el estudio de afectación ambiental, al omitir su impacto en la Red Natura 2000, la cual consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). De hecho, el fallo sostiene que se ha acreditado su afectación a viviendas y a aguas destinadas a consumo humano.

Los magistrados explican en la sentencia que la promotora no ha realizado –ni la administración exigido– “una oportuna y adecuada evaluación sobre el espacio Pena Trevinca, limitándose a indicar que el proyecto no afecta a ningún espacio protegido, cuando la ZEC y la ZEPA Pena Trevinca se encuentran a “cero metros” del enclave minero, constatándose que las masas de aguas superficiales superan la normativa permitida para arsénico, mercurio, cadmio y plomo”.

El TSXG subraya que se ha acreditado “el impacto del polvo resultante de voladuras y movimientos, así como grietas en viviendas y la afectación a las aguas destinadas a consumo humano, que motivó denuncias de la empresa municipal de Aguas de Viana do Bolo, con actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), la Guardia Civil y la Comisaría de Aguas”.

La realidad medioambiental existente, según explica en la resolución, es que “las emisiones y vertidos están llegando a la Red Natura 2000, tanto por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas”. Asimismo, la Sala advierte de que los vertidos procedentes de la mina, “intensificados tras la autorización de explotación de recursos sección C)”, pueden estar causando “una afección a la salud de las poblaciones que obtienen su suministro de agua potable de tributarios del arroyo de Treita das Cortiñas, así como de los pozos o manantiales que la suministran a la población de Penouta, contigua a la explotación minera, tratándose el mercurio, arsénico, plomo y cadmio de elementos extremadamente tóxicos que causan efectos crónicos por su bioacumulación en el organismo”.

Por todo ello, en base al principio de precaución, el alto tribunal gallego entiende que “no conviene permitir la actividad hasta que no se realicen los estudios que evalúen los niveles de tales metales presentes en los arroyos afectados por la explotación minera”. En esta línea, el TSXG incide en que habiendo tal incertidumbre “no puede autorizarse”, pues subraya que “los efectos de la actividad minera en el medio ambiente son irreparables”.

Por su parte, Ecoloxistas en Acción celebra el fallo y acusa a la Xunta y empresa de “actuación temeraria” y apunta que la sentencia estima “íntegramente” los argumentos formulados por la asociación, lo que “confirma la ilegalidad de la tramitación de la autorización minera”. Recuerda que los mismos argumentos que ahora acaban de tumbar el proyecto “fueron alegados durante la tramitación inicial, solo que la Xunta prefirió ignorarlos y no realizar la preceptiva evaluación de impactos sobre Red Natura 2000”.

La empresa estudiará medidas legales

Tras conocer la sentencia, la empresa Strategic Minerals Spain anunció que la respeta, pero “no la comparte”, por lo que, “después de estudiarla, tomará las medidas legales adecuadas”. La compañía reitera su “apuesta decidida” por el proyecto de Penouta, que califica de “sostenible, social, económica y ambientalmente”, y avanza que lo retomará “tan pronto se den las condiciones legales adecuadas, en coordinación con la Xunta como siempre ha hecho y con respeto a la legislación vigente”. La empresa agradece también todos los apoyos recibidos a lo largo de estos ocho meses: “a las 129 familias y empresas subcontratadas que forman parte del proyecto Penouta, alcaldes y corporaciones municipales de la comarca, así como organizaciones políticas y sindicales y a todos los vecinos que lo han apoyado públicamente”. Añade que, a través de esta mina, continuará “dando vida a la comarca y creando riqueza”.