El 8,5% del parque de vehículos de la provincia carece de ITV en vigor

Más de 17.000 vehículos no cuentan con la ITV en vigor en la provincia, a la vista de los últimos datos recopilados por Informes Mecánicos. La mayoría son turismos (más de 7.300) y motocicletas (más de 3.800), mientras que entre los seis mil restantes hay ciclomotores, camiones o furgonetas.

Estas cifras se corresponden con vehículos que tienen menos de 25 años y no han pasado la ITV o sus propietarios todavía no han tramitado la baja administrativa. En total, el 8,5% del parque ourensano no cuenta con la certificación técnica necesaria. La cifra se reduce al 4,8% en el caso de los turismos, y asciende al 25,9% en las motocicletas y al 16,2% en el resto de los vehículos. Las localidades con más vehículos sin la ITV en vigor son Ourense, con 4.147 vehículos; Verín, con 787, y O Carballiño, con 772.