Rafael García Ferreira, vixésimo octavo Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais

O Premio Risco, un dos máis prestixiosos no eido da Cultura en Galicia, xa ten gañador. O xurado do XXVIII Premio Vicente Risco de Ciencias Socias, decidiu outorgar por maioría o galardón ao traballo presentado baixo o título de “Outubro 1934 en Compostela. Mobilización, consecuencias políticas e represión, que, unha vez aberta a plica, resultou ser do santiagués doutor en Historia, Rafael García Ferreira.

Según o xurado, valorouse o traballo por tratarse dun “ensaio rigoroso, ben redixido, argumentado, estruturado e con bo dominio das fontes”. Tamén valora que a temática e o estudo de caso son de interese e actualidade, dado que se aborda un período histórico complexo, con elementos que poden ter certas conexións coa actualidade e seren abordados dende diversas perspectivas e ámbitos das ciencias sociais.

O fallo do XXVIII Premio Vicente Risco de Ciencias Socias emitiuse na reunión que tivo lugar onte na sede da Fundación Vicente Risco de Allariz. O xurado estivo composto por Teresa Devesa Graña, polo Concello de Allariz; oaquim Vázquez Rodríguez, polo Concello de Melide; Manoel Carrete Rivera, polo Concello de Castro Caldelas; Carmen Villarino Pardo, pola Universidade de Santiago de Compostela; Isabel Mociño González, en representación do Padroado da Fundación Vicente Risco como secretaria.

Desculparon onte a súa presenza por motivos persoais outros membros do mesmo como Xavier Limia de Gardón, pola Deputación de Ourense; don Xosé Henrique Costas González, pola Universidade de Vigo e Maria Luísa Soares, pola Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro, que remiten a súa valoración dos traballos. O premio supón unha dotación de 6.000 euros e publicación da obra.