Cuatro de cada diez ourensanos se exponen a ciberdelitos como el del falso alcalde en apuros

Un primo lejano retenido en un aeropuerto de Latinoamérica, un hijo sin cartera para pagar el taxi o un alcalde en apuros que necesita dinero urgentemente. Esta última es la sofisticada ciberestafa del llamado ‘WhatsApping’, que en la Navidad pasada movilizó a Barbadás. Una decena de vecinos, alertados por un mensaje del supuesto regidor en el que este avisaba de problemas en la cuenta bancaria, les pedía amablemente un bizum de 500 euros. La confianza le jugó una mala pasada a varios nombres de la agenda de Xosé Carlos Valcárcel, que sigue en contacto con los conocidos que prestaron esos 500 euros –alguno dos veces–, sin saber que al otro lado de la pantalla estaban ‘los malos’.

Para cuando se dieron cuenta, el dinero ya estaba con los delincuentes. Hace apenas una semana que una operación de la Guardia Civil, todavía abierta, detuvo a dos implicados en Madrid. La ciberdelincuencia como esta, a través de los dispositivos móviles de uso privado, puede afectar a cuatro de cada diez ourensanos. Así lo refleja una estadística del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), que cifrra en 38,4% los ourensanos que tuvieron un incidente de seguridad en sus teléfonos durante 2023.

Los más desconfiados

Aunque el uso de herramientas de seguridad en las cuatro provincias gallegas es similar, sí hay disparidad en las incidencias que se producen en cada una de ellas. De hecho, según los datos del Osimga, Ourense estaría a la cola en número de percances en red. Tras el 38,4% de afectados entre 16 y 74 años que sufrieron un incidente de ciberseguridad a través del móvil, el resto de provincias gallegas supera la mitad de usuarios afectados. Así, la que menos incidentes en red tuvo en 2023 tras Ourense, es Pontevedra, con un 51,8% de personas afectadas.

Peores cifras manejan en A Coruña, con un 54,9% de afectados en el último año. A la cabeza en número de vecinos que se expusieron a incidencias online se encuentra Lugo, con el 66,2%.

En la capital, vulnerables

Osimga también clasifica las áreas comarcales de Galicia con más y menos incidentes de ciberseguridad en el último año. En el caso ourensano, son los vecinos de la comarca de Ourense -capital y área metropolitana- los que más percances de seguridad sufrieron con su móvil en 2023: un 46,7% de afectados. De hecho, es una de las tasas más altas e Galicia, aunque lejos del 87,7% de afectados en Lugo oriental o el 81,6% de A Mariña.

En el resto de comarcas ourensanas, la incidencia desciende. En O Carballiño y O Ribeiro, por ejemplo, los perjudicados por ciberestafadores fueron un 32,9% de los que usaron internet en sus smartphones.

Si nos centramos solo en las urbes gallegas, Ourense se sitúa por debajo de la media de personas que sufrieron incidentes: el 48,6%. En este caso, la ciudad con más perjudicados por el mal uso de las tecnologías fue Pontevedra, con un 75,9% de personas que confesaron haber visto sus datos online comprometidos.

A la caza del delito

Cabe recordar que la Guardia Civil dispone en Ourense de un grupo llamado ‘Arroba (@), especializado en esclarecer delitos en red. Es uno de los equipos de más reciente creación de la Comandancia de Santa Mariña. Según los últimos balances ofrecidos, estos agentes esclarecen el 25% de las denuncias telemáticas que llegan. Es decir, resuelven uno de cada cuatro delitos en red.

“Me honra ser de fiar para mis vecinos, por eso picaron”

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Válcarcel, denunció la ciberestafa cometida el pasado mes de diciembre, a través de la que accedieron a su WhatsApp y contactos y solicitaron un bizum de 500 euros a sus allegados. Una decena de conocidos cayeron en la petición del regidor ourensano, que entonces tuvo que alertar en Facebook de que su cuenta había sido hackeada y que no se encontraba en apuros. Medio año después, han detenido en Madrid a dos jóvenes implicados en la ciberestafa. La operación continúa su investigación y el regidor alaba el “trabajo” de las fuerzas de seguridad, que dieron con parte de los culpables. “Son delitos muy difíciles de esclarecer, no debemos fiarnos de nada, ni del perfil de un amigo”, relata por teléfono tras hablar con uno de los vecinos estafados. “De momento no hay forma de recuperar el dinero. Picaron porque confiaron en mí, porque tienen trato próximo. Me honra ser de fiar, deseo que todos recuperen su dinero”, explica el alcalde de Barbadás. Las cantidades a recuperar por los afectados superan los 6.000 euros. Hubo quien ingresó el dinero solicitado –490 euros– en dos ocasiones, ante el falso regidor en apuros.

