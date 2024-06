A Limia, forzada a plantar productos de ciclo corto

La climatología en la comarca de A Limia, sobre todo la de los últimos años, limita y dificulta sus posibilidades de incorporar nuevos cultivos a pesar de los varios ensayos y pruebas con otros productos, siendo por ahora los únicos más rentables la patata y los cereales. Se han hecho multitud de ensayos y pruebas, e iniciativas de cierto volumen hace cuatro años con el maíz para grano o el aumento de la superficie de colza, pero por el clima tan particular de A Limia los cultivos que mejor se adaptan todos los años son trigo y patatas. También se experimentó con soja pero “años como este (2024), que tenemos que plantar tan tarde y recoger temprano por miedo a un otoño con lluvia, impide que este tipo de cultivos pueda madurar”, explica Servando Álvarez, técnico del Inorde, que lamenta, “se ha probado de todo, pero no encaja”.

De hecho, se probó con la huerta pero “hay que plantar en primavera tardía y recogerla en otoño temprano” coincidiendo con las grandes zonas productoras de Galicia como las del bajo Miño y otras “que tienen unos canales de comercialización con los que no se puede competir”. Lamenta que el clima de A Limia “no permite otro tipo de cultivos que sí serían muy rentables para el agricultor y para la sostenibilidad de las propias explotaciones al poder hacer rotaciones más amplias”. Recuerda que hace años se experimentó con el maíz de grano y no salió bien porque había que recogerlo con cierta humedad y no salía rentable, y lo mismo sucede con la soja. Y de guisante se planta una cantidad importante pero para cumplir las exigencias de la Política Agraria Común más que por su rentabilidad, ya que “no puede expresar su potencial productivo porque se planta tarde”.

El año 2023 fue bueno ya que permitió plantar a finales de marzo y mediados de abril y no llovió hasta bien entrado el otoño. Si fuera así siempre, “se podría pensar en introducir guisantes, otras leguminosas, incluso alguna variedad de soja de ciclo corto y maíces, pero ese fue un año atípico porque lo normal en A Limia es que no se pueda plantar bien entrado abril, mayo, o incluso en junio como está pasando este año, y eso limita mucho la producción de esos cultivos”, comenta Álvarez. Así, los únicos cultivos con la seguridad de que en tres o cuatro meses cumplen sus ciclos es la patata y cereales de ciclo corto, por eso es lo que más se siembra.

Alerta de que “estamos limitados por el clima” y que este evoluciona cara a una situación en que “se desdibujan las propias estaciones tradicionales para haber un periodo húmedo y otro seco, dejando poco tiempo en el campo para que los cultivos se puedan desarrollar”. Para la patata y el cereal está siendo malo este año, se plantó muy tarde, y no se pudo sembrar el cereal de invierno, y el de primavera “no va ser rentable porque se siembra muy tarde, y la producción será muy baja, pero el agricultor lo hace para cumplir con las obligaciones que tiene cuando solicita la subvención de la Política Agraria Común” .

Destaca el técnico del Inorde que “estamos en una zona de clima extremo”, pero “aun así hay que seguir ensayando y buscando más variedades de ciclo corto”.

Suscríbete para seguir leyendo