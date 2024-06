El Concello quiere privatizar la gestión de la piscina de As Burgas, el centro de interpretación y dos termas

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, avanzó ayer que el gobierno local que preside está estudiando sacar a concurso, en un lote, la gestión a través de firmas privadas de la piscina termal de As Burgas, el centro de interpretación anexo, así como los tres apartamentos turísticos que hay en ese entorno, todos ellos propiedad del Concello. La intención es, tal y como adelantó el regidor, en respuesta a una pregunta en el pleno, externalizar la gestión de esas instalaciones y sacar a concurso, también por gestión privada, las termas de Outariz, y las de O Muíño da Veiga, lo que si se materializa, supondría pagar entrada por las termas públicas.

Gonzalo Pérez Jácome lanza esta idea de llevar la gestión privada de las termas a empresas “que son las que saben”, afirma, de estas instalaciones. Lo hizo en el apartado de ruegos y preguntas del pleno de ayer, en respuesta a una pregunta del concejal del BNG José Manuel Puga; el nacionalista se interesaba por el plazo previsto para la reapertura de la piscina termal de As Burgas, una vez que la obra de reforma está rematada.

Otro verano sin piscina termal

Esta piscina, ubicada en un entorno turístico de primer orden como es el de As Burgas, y que lleva cuatro años cerrada, tampoco abrirá este verano, según indicó Jácome y tardará unos tres meses más en estar a punto. El vaso termal se clausuró primero en marzo de 2020 por el decreto de confinamiento por el COVID. El cierre se prolongó tras una ley una ámbito autonómico, la que regula los usos lúdicos de las aguas termales, que obligaron a realizar obras por casi 600.000 euros para adaptarla la piscina a la nueva normativa gallega.

La piscina de As Burgas reabrirá, eso sí, con un sistema de clorado de agua al igual que los balnearios, lo cual genera discusiones entre los usuarios, sobre si esto afecta o no a las propiedades minero medicinales de las aguas. Jácome explicó que la demora en la reapertura, dentro de unos tres meses, se debe a que el Concello tiene que hacer otras obras en dotaciones del interior, y cuando abra tras el verano, será inicialmente de uso gratuito. El cambio a piscina de pago, como ya lo fue en sus inicios, se producirá si prospera esa idea de llevar a licitación la gestión de la piscina.

El nacionalista José Manuel Puga se interesó también en el pleno por la posible privatización de unos apartamentos turísticos en la calle del Baño, en el entorno de la piscina de As Burgas . El alcalde lo negó y fue cuando explicó la idea de privatizar la gestión de todo el lote, apartamentos, centro de interpretación y piscina de As Burgas.

Finalmente el alcalde habló también de su idea de privatizar las termas de O Muíño y las de Outariz. La situación de estas dos pozas no parece que vaya a tener por ahora una pronta solución al margen de quien las gestione. Las termas Muiño da Veiga no tienen la declaración de agua minero medicinal, y por tanto no puede ser explotada como tal.

En el caso de las pozas de Outariz, situadas al lado de las Burgas de Canedo, repartidas a ambos a ambos lados de la pasarela peatonal sobre el río Miño, el problema es más complejo, pues el Concello alegó que no había caudal termal suficiente para reabrirlas todas, y no hubo ningún intento de captar nuevas surgencias en estos meses.

El PP lamenta que este recurso turísco siga cerrado en periodo estival

El PP lamenta otro verano más con la piscina de As Burgas cerradaEl grupo municipal del PP ha lamentado el anuncio de Jácome de que la piscina termal de As Burgas tampoco abrirá este verano, lo que demuestra que “al alcalde le es indiferente el termalismo, uno de los principales motores turísticos y económicos de la ciudad, más ahora, a punto de entrar en la temporada estival”, explicó la edil popular Ana Méndez.

Ante esta situación, el PP denuncia “las constantes mentiras del grupo de gobierno en relación a la piscina termal, pues en las juntas municipales se nos dijo incluso, que estaría abierta para este verano, y hoy [por ayer] descubrimos que no”, critica la popular. Los populares lamentan el abandono de las termas, con el 50% cerradas y este nuevo ataque al termalismo por parte del alcalde en un momento en el que crece el número de turistas en la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo