El alcalde alega que el fallo en su contra no es firme y lo recurrirá: “No soy un acosador”

El pleno ordinario celebrado ayer en el Concello de Ourense estuvo marcado por el inicial clima de tensión, al celebrarse un día después del fallo judicial que condena al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por acoso laboral al interventor municipal. La sentencia anuló el cese de este funcionario, que ayer volvía a sentarse de forma oficial, y con el aval de un juez, muy cerca del mismo alcalde que le había cesado unas semanas antes, y le había trasladado a otro puesto, después de dedicarle frases de “desprestigio” durante meses, tal como reconoció el magistrado en su fallo, porque le resultaba “incómodo” al regidor.

Jácome fue increpado por la oposición, en concreto por la portavoz socialista Natalia González Benéitez, quien le recordó que ahora además es “un pequeño dictador”. El portavoz del BNG lo refrendó al señalar que “es un acosador, y ahora lo dice un juzgado”. Ambos grupos políticos coincidieron en que ya no debería de ocupar el sillón de alcalde.

La respuesta del regidor no se hizo esperar. Jácome alegó que “la sentencia no es firme” y que va a recurrirla; supone que el Concello también lo hará, pues está condenado a pagar de forma solidaria, junto con el alcalde, 30.000 euros de indemnización al interventor, por los daños incluso psíquicos causados. El alcalde mantuvo en le pleno que “yo no soy un acosador” un término que considera que pueden tener otras connotaciones.

Jácome sacó el sable dialéctico y respondió que, igual que a él le había llamado “dictador” la portavoz socialistas, él podría tacharla de “vulgar ladrona” porque unos audios judiciales dicen que ella ingresaba el dinero en las cuentas de “el Paco”, señaló Jácome utilizando su particular lenguaje, para referirse al exalcalde de Ourense y ahora concejal Francisco Rodríguez, imputado pero ahora absuelto de los cargo que se han ido juzgando en la operación Pokémon.

La de ayer fue sesión ordinaria, en todas sus acepciones, porque era el pleno ordinario mensual de la ciudad y por las ordinarieces, en algún caso, cruzadas no solo entre oposición y alcalde, sino entre PP y PSOE por un lado y BNG por otro, en un cisma interno que se ha gestado hace unos días, tras ese nuevo intento fallido de moción contra el alcalde, que en lugar de quitar a Jácome de la Alcaldía, ha convertido la política local en un frontón de pelota vasca en la que PP y PSOE acusan al Bloque de que Jácome sea alcalde, por no apoyar la moción y los nacionalistas les recuerdan que “es el PP el que lo colocó desde 2019 en la Alcaldía”. “Andan ás setas”, señaló el portavoz nacionalista por ese nada habitual acercamiento del PP y PSOE, que se tradujo más tarde en una moción conjunta a favor del Centro Municipal da Muller, por separado de la del Bloque.

Benéitez, tras las alusiones que dirigió el BNG a los socialistas por ponerse de perfil en la moción contra el alcalde, señaló que “no tengo ninguna duda, y nunca la tuve, que el Bloque Nacionalista Galego tiene voluntad y compromiso” en ese asunto.

La edil del PP Noelia Pérez cuestionó “¿cuál es el precio de los cuatro votos del BNG?” e hizo un relato de la situación del Concello con un gasto desorbitado, sin que los ciudadanos tengan mejores servicios”, a pesar de que “acabarán pagando con los impuestos de todos”. Así, ha manifestado que “la cultura agoniza, el tejido social se desintegra y la libertad de prensa está atacada”. “¿Cuánto nos va a costar este caso de acoso a los ourensanos?, ¿quién lo va a pagar?”, preguntó.

Pago de indemnización

Jácome utilizó también la ironía para señalar que “querían transparencia, y ahora que hago las críticas públicamente, por cualquier cosa que diga a alguien van a pedirme una denuncia por acoso”. De hecho cuando el edil del BNG José Manuel Puga le preguntó quién va pagar los 30.000 euros de indemnización, el alcalde respondió con otra pregunta: “¿Y qué harás tú cuando te echen a patadas del Bloque? No puedes responder a algo que no sucedió. Entonces hazme esa pregunta cuando haya sentencia firme” señaló el regidor en la convicción de que saldrá victorioso en un recurso.

El pleno aprueba que el Concello repare y reabra el Centro de Información a la Mujer y el gobierno local se abstiene

El pleno consiguió que las dos mociones que presentaban por separado PP y BNG con una conjunta y otra del BNG, pero con un mismo objetivo, blindar el futuro del Centro de Información Municipal a la Mujer, del Concello y que no se sume a lista de servicios sociales, educativos y culturales “desmantelados” por el gobierno de Jácome, tuvieran el voto favorable de los tres grupos de oposición, que sacó adelante el compromiso de reparar y reabrir la antigua sede del CIMM en rúa do Ensino. El grupo de gobierno del alcalde se abstuvo, es decir que no se mojó pese a que la concejal de Asuntos Sociales, Tamara Silva, y el propio alcalde insistieron en que era solo un cambio de ubicación del centro, por los altos índices de gas radón, pero no iba a cerrarse. Para los tres grupos de la oposición, este traslado el CIMM, que es un servicio sensible que exige protección y privacidad para muchas mujeres y sus hijos que acuden para realizar consultas de violencia de género, el traslado esconde su posible desaparición. Erea Blanco, del BNG, criticó que también que esto es otro signo de que al gobierno local “no le importa el feminismo y juegan con la vida de las mujeres”. Tanto el PSOE como Noelia Pérez, en nombre del PP, relataron relató todos los recortes en materia social, cultural y de igualdad de este gobierno como el Comedor Sobre Rodas, que tienen sin este servicio a decenas de personas, porque el Concello lo anuló y ahora no firma el convenio con la Xunta. El alcalde replicó que el convenio del Comedor sobre Rodas estuvo estos meses parado en intervención y saldrá en breve. Tamara Silva ratificó que el CIMM no se cierra, al igual que ninguno de los servicios de conciliación, Coeduca y demás que relató la oposición, sin embargo en lugar de dar un si rotundo a la moción el Gobierno local dijo que iba a realizar un estudio de viabilidad de las obras de reparación de la sede del CIMM. El pleno, muy bronco pero corto en duración, aprobó también la moción del PSOE (con el único voto en contra de DO), para impulsar de nuevo el Centro de Iniciativa Empresariales, y con él el fomento del emprendimiento en el Concello de Ourense.