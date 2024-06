El nuevo reglamento del control del Concello plantea reducir sueldo a funcionarios que "sisen" horas si justificar

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ourense incluía ayer en el orden del día la aprobación del reglamento del control horario que quiere implantar el Concello para los más de 700 empleados, tanto de los servicios del propio Ayuntamiento como los del Consello Municipal de Deportes.

“Afecta sobre todo al personal administrativo que trabaja con ordenadores pero los demás no tienen control digital o electrónico, sino en papel, que es ilegal. Queremos lo mismo para todos”, indica CCOO

Esta normativa fue llevada a esa junta local “sin haber sido consensuada con los trabajadores”, según explican desde Comisiones Obreras. De hecho, en la reunión previa CC OO y CSIF votaron en contra, mientras los sindicatos SPPME, UGT y CIG se abstuvieron.

Comisiones Obreras apunta que uno de los motivos por los que no apoyaron este reglamento es precisamente porque se hace a través de un aplicación informática o soporte SIXT elaborado por la propia administración local. Critica que “afecta sobre todo al personal administrativo que trabaja con ordenadores pero los demás no tienen control digital o electrónico, sino en papel, que es ilegal. Queremos lo mismo para todos”. En este sentido, señala que “inicialmente bomberos, policías, brigadas y demás no firmarán igual que el personal administrativo, lo cual nos parece discriminatorio”.

Sin embargo este reglamento, pendiente de consenso y de pase a pleno, avisa que los 700 trabajadores municipales, bien sean funcionarios, laborales y demás, tendrán que cumplir el control horario y se le darán otro sistemas que no se especifican.

Una de las curiosidades es la que fija el artículo 8 del capítulo I del reglamento. Advierte que, con amparo legal, el del Real Decreto legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y sin perjuicio de sanción disciplinaria, “se aplicará una reducción en el sueldo proporcional a las horas del cómputo mensual de la jornada laboral” que no se hayan realizado y estén sin justificar.

La jornada laboral asciende a 37,5 horas semanales. Este reglamento, que ya han estudiado los sindicatos, es público para los que quieran conocer sus derechos y obligaciones e incluye a todos los trabajadores y trabajadoras tanto del Concello como del Consello Municipal de Deportes. Le queda el pase a pleno y seguro que la oposición fijará sus condiciones.

