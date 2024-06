La inclusión se viste de felo de Armariz

En Nogueira de Ramuín, tierra de afiladores, se enclava una parroquia que no pasa de los 160 habitantes. En la escuela vieja se juntaron este jueves una decena de vecinos. Más bien, vecinas. “Los hombres están echando la partida”, murmura una de ellas. Además, un fallecimiento de última hora en el pueblo interrumpió los planes y frenó el poder de convocatoria de la actividad que ilusiona a Armariz en los últimos meses. Preparan la recuperación de una máscara de Entroido -un felo, dicen- y las disputas por si es un carnaval inventado o no animan lo que queda de tarde. Las mujeres del pueblo comparten espacio con los chicos de la asociación Trascos, integrada por usuarios con trastorno del espectro autista y sus familiares. Mikel Aristegui hace de maestro de ceremonias de este experimento intergeneracional y comunitario: una obra de teatro y danza producida desde cero, con el objetivo de integrar en el arte a aquellos colectivos tradicionalmente excluidos. Mayores y niños, rural y ciudad, comparten taller de creación. Lo importante es el proceso.

Usuarios y familiares de la asociación Trascos preparan máscaras en Allariz. | // ALAN PÉREZ / elisabet fernández

“Me encanta hacer de malo”

Rochi introduce a los participantes de Trascos en varias historietas del Entroido. Los chavales preparan una máscara para la obra de teatro. “Como no pueden venir todos al mismo taller, unos trabajarán para otros”, dice la monitora. Lo sabe bien Cristian, que prepara dos máscaras. “Mi hermano tiene una entrevista de trabajo a las ocho, entonces estoy haciendo las escenas que me han tocado a mi hermano y a mí”, explica el joven, que en la obra, titulada “Las bodas de Fígaro, el afilador”, representa al gemelo del protagonista. Está contento con el papel de malo. “Este hermano le había hecho una triquiñuela a Fígaro y se tuvo que ir fuera del pueblo. Me encanta hacer de malo”, dice con sonrisa pícara. “Casi que el papel lo eligió él”, añade el director artístico. “Me está gustando esto del teatro”, puntualiza el joven.

Mikel Aristegui da instrucciones a las mujeres que acaban de llegar, que harán de Felo de Armariz en la obra. “Es una ópera dividida en cuatro actos, como las cuatro estaciones del año. Empezamos con magosto, Entroido, maios y terminamos con la boda en San Juan”, apunta sobre el argumento de la obra, que se representará el próximo 29 de junio en el Auditorio municipal. Las entradas ya están a la venta.

Detalle de las caretas que elaboran en el taller creativo. | // ALAN PÉREZ / elisabet fernández

Samu, otro de los chicos de Trascos, está más travieso. Su padre avisa de que se irá por la tangente en el reportaje. “Literalmente, yo el día de la obra no estoy, que estoy en Málaga. Me libro. Prefería otro papel, el malo de la obra. Fígaro creo que era”, espeta el joven, cuya ocurrencia provoca la risa cómplice del resto de compañeros y familiares.

Lo chicos se afanan en pintar las máscaras con las instrucciones de Rochi. Logran concentrarse y distraerse. “Es una forma de que interactúen de otra manera, de romper esa vergüenza que muchos tienen, porque a muchos les costó al principio”, explica uno de los padres. Los niños, Samu y Santi, asienten con timidez. “La actividad sirve para mejorar su expresión corporal, les viene bien y yo creo que les relaja”, añade el padre.

Una de las madres participantes da otra clave: “Los chicos expresan con el arte muchas cosas que sienten y que no saben hacerlo con palabras. Les ayuda a integrarse, a decir lo que no saben con palabras, pero sí con movimiento”.

Esther, de Armariz, alaba las bondades de la obra: “Esto significa juntarnos todos”. Mientras ensaya, confiesa que “aprendo mucho” de los chicos con trastorno del espectro autista. “Ellos se adaptan y nosotras a ellos. No es lo mismo saber que existen que verlos aquí, trabajando. Se aprende mucho”.

Llega a la escuela vieja la costurera del pueblo, Maruja, clave en la recuperación de la máscara del supuesto Felo de Armariz. Es una de las pocas que recuerda cuando era niña y los hombres del pueblo se vestían en carnaval. “Se disfrazaban con la ropa que había en casa, los hombres se ponían la chaqueta del revés y la cara tapada con un trapo con pañoleta”.

Maruja convence a Esther, Luisa y Mari Carmen para posar con la supuesta máscara de felo, no sin enzarzarse con gracia en una discusión sobre la existencia del Entroido de Armariz. “Hay unas fotos antiguas, alguien las sacaría, replica una de ellas. “¡Pero si no había cámaras!”, le contesta la otra mientras se coloca la careta. Alguna aún tiene que aprenderse el diálogo, pero están disfrutando del proceso.

Un proyecto creativo que mira al rural

Los talleres formativos como el celebrado en Armariz, en los que participan medio centenar de personas, son parte del proyecto de creación de la obra final. Entre los colectivos que participan, además de Trascos, están la Asociación de Veciños de San Ramón de Armariz, la Asociación de desarrollo comunitario Sementes de Luintra, el centro de enseñanza C.E.I.P. de Luintra, la Asociación de familias y la Escola deDanza-Castro Floxo. “Los talleres se centran en dar herramientas y nociones de conciencia corporal, coordinación, escucha grupal... a los participantes del proyecto a través de la danza contemporánea, el teatro, la improvisación...”, explican desde la organización de la obra. Uno de los ingredientes fundamentales de la obra, dirigida por Mikel Aristegui, es la inclusión. “Buscamos la participación de colectivos tradicionalmente excluidos de procesos artísticos, dándoles un espacio para la expresión propia”, apuntan desde la promoción de “Las bodas de Fígaro. El afilador”.

