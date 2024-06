El Campus oferta un millar de plazas, con más oportunidades en Informática y ADE

Más de 1.200 graduados de Bachillerato se enfrentaron hasta ayer a las pruebas de acceso a la universidad -la ABAU,- en Ourense. El Campus, que acogió en sus instalaciones a la mayoría de matriculados, es una opción de futuro que contemplan muchos de los presentados. Tendrán que esperar al 13 de junio para conocer su calificación provisional, tras la que se abrirán procesos de revisión hasta obtener su calificación definitiva el 20 de junio. A partir de entonces, los preuniversitarios que elijan As Lagoas tendrán más de un millar de plazas de nuevo ingreso para decidir su futuro. Hay casi tantos puestos (1.015) como inscritos en la ABAU (1.225).

El Campus de Ourense, uno de los siete de Galicia, ofrece un perfil mixto de titulaciones, con predominio de las ciencias sociales. Con todo, el grado que ofrece más plazas es una ingeniería: Informática alcanzará este curso los 147 puestos de nuevo ingreso, incluyendo cinco plazas para un programa pionero que permite al estudiante matricularse ya en el máster, aunque después cambie de opinión y no lo curse. El pasado curso, la nota de corte de este título fue un 8,3 sobre 14 puntos. La matrícula se cerró en el tercer llamamiento.

Le sigue en número de plazas la titulación de Administración y Dirección de Empresas, con 85 puestos. Es una de las carreras con más facilidades de acceso, ya que la nota de corte se cerró el pasado curso en un 5,3, similar a la de años anteriores. La repetición del título en varios campus gallegos y el elevado número de plazas facilita las oportunidades a quien opta por este grado.

Le sigue en oferta la Facultad de Educación y Trabajo Social. Infantil, Primaria y Social ofertan cada una 75 puestos de primer curso, lo mismo para la otra especialidad del centro, Trabajo Social. El acceso es relativamente más difícil en Primaria (9,4 de nota de corte el pasado curso), mientras que Trabajo Social es la más asequible de todas (5,7 de calificación obtuvo el último alumno en entrar al grado).

Continúa la oferta más elevada la única carrera de la rama sanitaria de Ourense, Enfermería, que tiene 55 puestos. A pesar de la oferta, la elevada demanda complica el acceso: el último estudiante entró en 2023 con un 10,9 de nota.

Medio centenar de plazas alcanza uno de los grados más nuevos del Campus, con apenas dos cursos en funcionamiento: Inteligencia Artificial. Igual que en Enfermería, la elevada demanda dificulta el acceso hasta el 9,9 de nota de corte. También anota 50 plazas una carrera más clásicas como Derecho (7,5 de nota para entrar).

Rozando el medio centenar de plazas están otros títulos como Geografía e Historia, cuyo acceso se cerró en un 5,5 o Turismo, con un 5 de nota de corte.

El aprobado es prácticamente el único requisito para otros grados ourensanos, como los de Ciencias. Así, Ingeniería Agraria, Ciencias Ambientales y Alimentos oscilan entre el 5 y el 6,5 de nota de corte.

Completa la oferta de los grados que rozan el medio centenar de plazas Ingeniería Aeroespacial, que exige una de las notas de corte más altas de Galicia por la exclusividad del grado, con un 12,09 obtenido por el último alumno el curso pasado.

Relaciones Internacionales, otra de las titulaciones más novedosas, oferta 22 plazas, que el año anterior se cubrieron alcanzando un corte de 11,1 puntos.

Menos puestos ofertan los dobles grados (ADE y Derecho tienen 20; Turismo e Historia 10 y ADE e Informática apenas 6). El acceso a estas últimas supera el notable.

As Lagoas reserva 10 puestos para visibilizar las ingenierías

La propuesta enviada por la Secretaría Xeral de Universidades al Ministerio de Universidades incluye dos novedades para Ourense. Aunque el documento está pendiente de aprobación, esto sería un mero trámite y los planes no suelen modificarse. Así, As Lagoas estrenará el curso 2024-2025 el proyecto PARS, los llamados Programas Académicos de Recorridos Sucesivos, que en Galicia son pioneros y que la UVigo llevará también al grado de Telecomunicaciones. En el caso ourensano, los títulos beneficiarios son dos de las ingenierías que se ofertan: Informática y Aeroespacial - la tercera es Agraria-, El PARS, que se implanta desde hace años en otras universidades españolas, permite al alumno que va a iniciar la universidad hacer una presincripción en el grado y en el máster, ya que son programas pensados para carreras que exigen una especialización, los llamados másteres habilitantes para ejercer. Es el caso de Informática y Aeroespacial, que reservan cada uno cinco plazas para esta modalidad. Con el PARS, el estudiante puede realizar el grado y el máster de forma consecutiva, solicitando ya la matrícula en el máster. Si finalmente decide no realizar el máster, puede cambiar. Así, el estudiante que quiera cursar una de estas dos carreras tiene más posibilidades de entrar: marcando la opción del grado o marcando la opción del grado y el máster. El PARS permitirá a los alumnos empezar el máster aunque le queden asignaturas pendientes del grado. El objetivo es visibilizar las ingenierías que requieren un máster para ejercer.