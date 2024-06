Homenaxe e ofrenda floral a Alexandre Bóveda no 121 aniversario do seu nacemento

O Concello de Ourense rendeulle homenaxe onte ao político e intelectual ourensán Alexandre Bóveda, no 121 aniversario do seu nacemento, nun acto institucional fronte a súa casa natal, na rúa da Barreira, no que participaron o tenente de alcalde, Aníbal Pereira, representantes de todos os grupos políticos municipais (DO, PP, PSdeG-PSOE e BNG) e da Deputación Provincial de Ourense.

O tenente de alcalde, Aníbal Pereira, salientou na súa intervención a figura de Alexandre Bóveda como “o fillo máis comprometido na honorable loita pola liberdade das ideas e polo que el entendía de xeito vehemente como o mellor para Galicia, o seu progreso e o seu futuro”, destacando a traxectoria dun home “que centrou a súa curta vida en traballar por Galicia desde todos os ámbitos en que lle foi dado exercer”. Engadiu que “a súa figura é un modelo especialmente para quen ostentamos cargos políticos”, asegurou o tenente de alcalde, xa que “do seu exemplo despréndese que a vocación de servizo público, desde a perspectiva ideolóxica de cada quen, debe priorizar o interese xeral sobre os espurios intereses persoais e que a loita pola democracia e polos dereitos humanos debe ser constante para que ninguén teña que verse nunca máis na circunstancia de ter que perder a súa dignidade”, sinalou.