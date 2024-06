Más de cien vehículos acuden a la II Xuntanza de Clásicos de O Irixo

Nada menos que más de cien vehículos habrá este sábado en la segunda edición de la Xuntanza de Clásicos O Irixo. Cada año se prevé aumentar el número de ejemplares circulando por las carreteras del municipio. Son joyas que atraen a mucho público de otros concellos.

Habrá dos rutas nuevas y una parada para reponer fuerzas, en la Carballeira do Campo do Irixo. Al final de la segunda ruta, habrá una comida en Pena da Sela, un lugar mágico muy querido por todos los vecinos de O Irixo. El menú con paella valencia tradicional y churrasco de cerdo con criollo. Habrá premios entre las personas participantes y 5 premios especiales.Y baile con el Dúo Trasnos. Organiza la Asociación de Clásicos O Irixo, que están muy satisfechos con la gran concurrencia de clásicos este año. Los coches estarán expuestos de 09.00 a 11.00 en la Praza do Concello y de 16.00 a 18:00 en la Pena da Sela.