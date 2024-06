Las pioneras de la Enfermería ourensana

En junio de 1974, hace 50 años, la Escuela de Enfermería de Ourense graduó a su primera promoción. Eran 15 alumnas, de las que la mayoría optó por quedarse en la provincia. “En julio ya teníamos nuestro primer contrato de enfermeras, y en agosto, nuestra plaza en propiedad. Había más plazas disponibles que gente que las solicitaba, algo que ahora suena raro”, compara Teresa Lindoso, una de las 15 pioneras. Cuando la Escuela abrió sus puertas, en 1971, no dudó en inscribirse en la diplomatura: “Ya me gustaba la profesión y era una oportunidad de formarme sin salir de la ciudad”. Manoli García, una de sus compañeras, tampoco se lo pensó dos veces. “Yo ya había hecho cursos relacionados con la atención a personas, y aunque todo el mundo me decía que estudiase Medicina, yo lo que quería era ser enfermera, siempre me gustó cuidar”, señala García.

Las dos estarán hoy en el acto de conmemoración de su promoción en el Liceo, impulsado desde la actual dirección de la Escuela. De las 15, participarán 13 -dos no pueden acudir por cuestiones personales-. “Estamos en contacto diario, tenemos un grupo de WhatsApp juntas y en abril nos fuimos de viaje a Madrid para celebrar los 50 años. Vimos exposiciones, musicales...”, explica Lindoso. “Todos los días nos saludamos y hablamos por el grupo”, completa García.

Los cambios de la formación

La Escuela de Enfermería contaba en sus inicios con una plantilla de profesores compuesta al 100% por médicos. “Había poquísimas enfermeras en aquella época. En el centro eran la directora, la secretaria y la monitora de prácticas, pero los docentes eran médicos”, detalla Lindoso. Con el paso de los años, la presencia de las especialistas se multiplicó, y ahora mismo el equipo directivo y casi todo el profesorado está formado por enfermeras (tanto dedicadas a docencia como a atención asistencial).

Algo que no ha cambiado es el peso fundamental de las prácticas en la formación. “Pero no estábamos tuteladas por la enfermera de la planta, porque como había muy poco personal era la monitora de prácticas la que nos supervisaba y con la que comentábamos las dudas”, añade. En el segundo y tercero año de la diplomatura, las alumnas ya se quedaban por la noche con una auxiliar a cargo de los 15 o 20 enfermos de una planta de la residencia Nosa Señora do Cristal (actualmente integrada en el complejo hospitalario). “Te enfrentabas a ingresos, a la posible muerte de un paciente... La auxiliar ya estaba más habituada a lo que podía venir, pero las responsables éramos las alumnas”, recuerda Teresa Lindoso.

Además de realizar prácticas en toda las áreas, las estudiantes solían pedirle a los médicos acudir a diferentes intervenciones para ampliar conocimientos. “Nos daban mucha cancha, les pedíamos que nos avisasen si iban a hacer una autopsia para ver la anatomía en vivo, si llegaba un paciente politraumatizado para ver cómo era...”, relata.

Lindoso y García recuerdan aquella época con especial cariño, así como los siguientes años, en los que abrieron camino en la profesión para todas las que vinieron detrás. “Ahora todo es muy distinto, hay mucho más trabajo, aunque sigue siendo una profesión muy bonita”, asegura García. “La mayoría de los cambios han sido para mejor, hay más conocimiento y más investigación en Enfermería, pero hay cosas que se han perdido, como la humanización de la atención. Antes, si había un paciente ingresado al que no iban a visitar, íbamos en nuestros ratos libres a hacerle compañía. Ahora eso es impensable, no hay tiempo”, dice Lindoso.

Cuatro décadas dedicadas a la profesión

Teresa Lindoso y Manoli García ya están jubiladas, después de dos intensas carreras profesionales que terminaron en el centro de salud Valle Inclán. Lindoso trabajó durante años en los laboratorios clínicos del hospital, después asumió la dirección de Enfermería, fue supervisora y se trasladó a Valle Inclán, donde se retiró hace 8 años. García, por su parte, empezó en Reanimación después de dejar la carrera, 15 años después ayudó a crear el área de Medicina Preventiva, encabezó la dirección de enfermería (al igual que Lindoso) y colaboró en la puesta en marcha del centro de salud Valle Inclán, en el que trabajó durante años.

Ambas disfrutaron mucho de la profesión, y el tiempo les demostró que no se habían equivocado al inscribirse en la Escuela. “Los primeros años fueron duros emocionalmente, al llegar a casa muchas veces pensaba en cómo estarían los pacientes, pero el día a día me confirmó que la Enfermería era una carrera estupenda”, asegura García. La unidad de Reanimación en la que empezó a trabajar no tiene nada que ver con la actual. “Allí nos llegaban los pacientes que se acababan de operar, las urgencias de la calle, los accidentados... Teníamos seis boxes y éramos una enfermera y una auxiliar que hacíamos de todo, desde cuidar y lavar a los pacientes, darles la medicación, limpiar los dos respiradores que teníamos, desinfectar las agujas y afilarlas...”, recuerda. Poco a poco, el servicio fue ampliando, tanto las instalaciones como el personal. “Pero cuando empezamos nos encargábamos de todo, incluso de pintar las mesillas de las habitaciones”, añade.

Suscríbete para seguir leyendo