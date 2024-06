El edificio de la Xunta obligará al Concello a modificar el PXOM enese polígono de As Lagoas, para poder otorgarle licencia

La empresa ganadora del concurso para el diseño del futuro edificio administrativo único de la Xunta en Ourense, un inmueble de seis plantas que irá ubicado en terrenos colindantes a la residencia universitaria del campus, en As Lagoas, y que unificará todas las oficinas del Gobierno autonómico hoy dispersas en la ciudad, está ultimando el proyecto definitivo de la obra, que debería de estar entregado ya en el mes de mayo y en cuya ejecución la Administración gallega prevé invertir 24 millones de euros.

Infografía del futuro edificio de la Xunta en As Lagoas. | // FDV / M.J.a.

No obstante la licencia final de este gran edificio administrativo es responsabilidad del Concello, y según el letrado Antonio Feijóo, representante de los propietarios de parte de los terrenos del polígono en el que se va a ubicar ese edificio, la solicitud de licencia “debe de ir acompañada de una propuesta de modificación urbanística, al amparo de la llamada Ley Exprés, para proyectos de excepcional interés”. De hecho el suelo no solo no tiene la calificación necesaria para este proyecto de oficinas, sino que el Concello carece además de un PXOM aprobado.

Sin embargo, el problema aún por solventar es que, cuando está a punto de terminar la redacción definitiva del proyecto ganador del concurso, los propietarios de una buena parte de ese polígono, que llevaban ya más de 20 años esperando el desarrollo final del mismo, previsto inicialmente para edificios de vivienda y un gran parque público, desconocen el diseño del proyecto definitivo, y si afectará o no a sus terrenos o derechos urbanísticos adquiridos, explican. “Se han mantenido diversas reuniones para conocer la postura de todos los propietarios de la junta de compensación y tratar de conciliar los intereses públicos y los privados, pero de momento no conocemos aún la propuesta definitiva”, indica el abogado y portavoz de los propietarios de los terrenos no adquiridos por la Xunta.

“Hace meses que mantuvimos reuniones al respecto, pero a día de hoy no hay nada concreto acerca de cómo se implantará el edificio administrativo, ni sobre qué terrenos, dado que los adquiridos por la Administración no son suficientes para ello”, explican.

Los propietarios afirman que “están dispuestos a negociar y colaborar activamente en todo lo que redunde en beneficio del desarrollo urbanístico, pero no a aceptar ningún perjuicio en los derechos ya adquiridos, ni aumento de cargas”.

Por este motivo, advierte su letrado “cualquier acuerdo al respecto pasa por esa premisa, además de por las compensaciones por los gastos ya asumidos y que ahora devengan inservibles”, apunta.

La UTE (Unión Temporal de Empresas) Díaz y Díaz Arquitectos y Castroferro Arquitectos fue la que ganó el pasado año el concurso convocado por la Xunta de Galicia, para elegir el diseño de este edificio administrativo. En octubre pasado, se le adjudicó además la redacción del proyecto básico y de ejecución, con sus estudios de seguridad y salud, gestión de residuos, certificación energética y el proyecto de telecomunicaciones entre otros apartados previos, trabajos adjudicados a esta UTE por 1.840.160 euros y que tenían un plazo de entrega de seis meses.

El diseño ganador prevé un edificio de 6 alturas y 27.760 metros construidos. La planta baja acogerá la atención al ciudadano, y tendrá dos accesos, uno de ellos por avenida Otero Pedrayo y otro desde una plaza pendientes de urbanizar. Se calcula que la Xunta tienen más de 700 funcionarios administrativos que, tendrían sus oficinas en este único edificio administrativo de As Lagoas.

Sostenibilidad y eficiencia energética, son otras de las características que primaron en la elección de este proyecto para futuro edificio único de la Xunta. Una obra compleja que debe superar aún el diálogo con los otros propietarios de suelo y las licencias.

Suscríbete para seguir leyendo