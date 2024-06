El turismo de autocaravana se escapa a otros concellos al carecer la ciudad de un área regulada

Un particular tiene casi ultimada en la orilla izquierda del Miño, a la altura de Reza, un área regulada para autocaravanas que incluirá todos los servicios para los cientos de caravanistas que llegan a la ciudad cada año, lo que suplirá una carencia que critican las asociaciones de caravanistas de España: la falta un área regulada para este tipo de turismo en la ciudad.

El Concello de Ourense carece de proyecto alguno al respecto. Además, el camping municipal de Untes, que había promovido esta administración local hace décadas con una fuerte ayuda de la UE, suma ya casi diez años cerrado, por lo que, según los caravanistas consultados, este tipo de turistas pasa menos tiempo en la ciudad, y acaba desplazándose a otras de las 20 zonas reguladas para caravanas y autocaravanas que hay en otros tantos municipios de la provincia.

Camping de Untes, cerrado desde 2015 y engullido por la maleza / Iñaki Osorio

“Solo dejan residuos”

El alcalde de Ourense. Gonzalo Pérez Jácome, al frente del gobierno local desde 2019, ha dejado claro que las caravanas no le gustan. Una de sus frases en redes es que “hacen turismo de autosuficiencia; solo nos dejan residuos orgánicos y no orgánicos”. Esto ha provocado una total desatención de todo lo relacionado con las dotaciones para atender a esta modalidad turística que, según bares y comercios del entorno de las termas, donde suelen aparcar de forma no regulada, “son vitales” pues comen en la hostelería de la ciudad, y compra en tiendas del barrio pontino.

Esta desafección del Concello, que hace que los autocaravanistas pasen en muchos casos de largo por falta de un lugar seguro y dotado para ellos, contrasta con esos más de 20 municipios, y en algún caso de poco más 500 habitantes, como Parada do Sil, que tienen áreas reguladas, para darles servicio a los caravanistas, y que pasen más horas y sus municipios.

El proyecto casi rematado en la orilla izquierda del Miño en Reza, depende de la estación de servicio próxima, ellos son los promotores, y es la única a posibilidad, desde hace años que tienen los autocaravanistas de vaciado las aguas grises de sus caravanas, pues no hay otra sistema de este tipo en el municipio de la capital, y gratis si repostan gasolina.

Este ese un problema en el caso de Ourense, puesto que las zonas de parking habilitadas pero sin servicios, en las que se acumulan durante toda la semana en el entorno de las pozas termales, e incluso en las orillas termales no autorizadas corren el riesgo de sufrir vertidos indeseados por falta de un simple grifo de agua corriente. Otros autocaravanistas pasan la noche en zonas no autorizadas del extrarradio urbano.

Sin ordenanza en Ourense

Ourense tampoco dispone de una ordenanza que regule el estacionamiento de este tipo de turismo de caravana y autocaravana, algo que si han hecho en varios concellos, uno de ellos Miño, en A Coruña, que lo ha llevado a pleno el pasado mes de mayo y prevé crear también un área con dotaciones básicas para este tipo de turismo. En este caso la normativa empieza regulando las zonas urbanas o no, en la que si estaría permitido estacional, y cuales no y fija también multas de 300 a 6.000 euros, si se estaciona en áreas prohibidas como Red Natura, entre otros.

En el municipio de Ourense no hay ni zona de autocaravanas para ese tipo de turismo al alza, ni ordenanza que les diga dónde pueden o no estacionar.

El camping municipal de Untes, cerrado desde 2015, es un entorno degradado y engullido por la maleza

La alternativa a esta carencia dotacional tanto para caravanas como para campismo tenía un nombre en la ciudad: el camping municipal de Untes, el único de la capital y además promovido por el propio Concello al ser el titular de las instalaciones. Pero el camping es ahora mismo, como muestra la foto anexa, la imagen de total degradación y está engullido por la maleza. Cerrado desde 2015, sufrió todo tipo de expolios y robos y se llevaron griferías y demás enseres de los bungalós ya equipados, está hoy oculto por la maleza. El gobierno local de Jesús Vázquez decidió en 2018 encargar un proyecto para un modelo distinto, aprovechando la ubicación del camping en la ribera derecha del Miño, que conecta por un paseo peatonal con las termas públicas. Un camping ideal para un termalismo también en horas bajas. El proyecto encargado a sendos arquitectos y ahora perdido en algún cajón del Concello, proponía un “glamping” o “camping con glamour”, con una diseño alternativo que, sin dejar de lado la entrada de las autocaravanas y otros modelos de acampada, incluyera una alternativa de nivel medio alto, ahora en tendencia. El coste estimado del proyecto rondaba entonces los 800.000 euros. Sin embargo, señalaron luego que iba a tardar, porque viviendas de Untes vertían en una fosa séptica próxima al camping y había que eliminarla conectando esas viviendas a la red de alcantarillado. Pasaron 6 años. La fosa séptica sigue y al camping se lo comió la vegetación.

