Jácome acata el auto judicial y reincorpora al interventor en tanto no haya sentencia

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha acatado el auto de la jueza titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ourense, que le obligaba a reincorporar de nuevo a su puesto en cuanto no haya un fallo judicial, al interventor municipal, Gonzalo Alonso, al que el regidor cambió, a otra área, alegando que le hacía “guerra judicial” y que sus informes y reparo, “obstruían” la gestión municipal. Desde ayer, Alonso ocupa su anterior puesto y el Concello de Ourense vuelve a disponer de nuevo de órgano fiscalizador, que es la labor de un interventor municipal.

La jueza admite en su auto las medidas cautelares solicitadas por el letrado del demandante y obligó al Concello de Ourense a reincorporar a este funcionario a su puesto, en tanto no haya un fallo judicial que dirima si ese cese encubierto fue legal o ilegal.

No cabe recurso, por lo que Jácome actuó con diligencia en el cumplimiento del auto judicial y el día 30 de mayo firmaba el decreto de nombramiento, de nuevo del interventor, para reincorporarlo de hecho a su puesto el lunes 1 de junio.

Además, Jácome cursó una circular a todos los funcionarios municipales informando de nuevo “del nombramiento de Gonzalo Alonso Álvarez como interventor general del Ayuntamiento de Ourense, en cumplimiento de las medidas cautelares del auto 66/2024, del Juzgado Contencioso”.

Es una medida necesaria para que todas las áreas municipales sepan que este órgano fiscalizador vuelve a estar activo y es al que tienen que pedir los informes correspondientes.

De hecho, tras el primer decreto firmado por Jácome el 18 de abril, en el que el alcalde firmaba el traslado de Gonzalo Alonso a otro departamento, Gestión Tributaria, la oposición lo tachó como “degradación” del funcionario, pues aún cobrando lo mismo, le habían encargado el control de multas, lo que se vio como “castigo”, pues Alonso tiene categoría de habilitado nacional y ganó su plaza hace más de 20 años por oposición.

El puesto del interventor no podía ser cubierto como tal, así que Jácome volvió a tirar de decreto y nombró a una viceinterventora, María Belén Rodríguez Tourón, que era la que había cesado poco antes como tesorera, alegando que era una “tiquismiquis” en la elaboración de su informes.

Como informaba FARO, la pasada semana, con este auto con la medida cautelar que ha tenido que acatar de inmediato el regidor, la jueza pretende evitar que “la remoción del recurrente de su puesto de interventor general, le coloque en una situación susceptible de generarle perjuicios de difícil reparación” y también porque su puesto tiene perspectivas “de interés general” , por las funciones que desempeñan en estos puestos de habilitación general que garantizan “la eficacia y control de las entidades locales”.

De hecho, el Ministerio de Hacienda, que había advertido previamente a Concello de Ourense que no se podía cesar –en este caso fue remoción o traslado a otro puesto– a un funcionario con categoría de habilitado nacional, ha pedido documentación al gobierno local y está evaluando si esa remoción es legal desde el punto de vista administrativo.

Denuncia por acoso laboral

El desencuentro entre el alcalde y este funcionario está pendiente de varios fallos judiciales, dado que Gonzalo Alonso presentó otras denuncias por supuesto acoso laboral contra el regidor y otra contra el Concello de Ourense por, pese a ser informado del supuesto acoso, no haber activado el mecanismo de prevención de riesgos laborales. Según el letrado del interventor, la denuncia contra el Concello es “por hostigamiento e incumplimiento de la prevención de riesgos laborales, pues no se puede permitir que desde un organismo se trate así a una persona”. Esperan que ambos fallos, no se demoren.

Suscríbete para seguir leyendo