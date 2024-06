El campus participa en la puesta en marcha de un laboratorio en Santo Tomé y Príncipe

Un equipo de la Facultad de Ciencias del campus de Ourense participa en un proyecto europeo para crear un laboratorio de tecnología alimentaria en Santo Tomé y Príncipe. Los investigadores también se encargarán de capacitar a estudiantes y profesores universitarios locales en el ámbito de los alimentos. El objetivo de la iniciativa es contribuir, a través de la cooperación y la transferencia de conocimiento, al desarrollo sostenible del país africano.

El proyecto, titulado “Expertise and technology for São Tomé e Príncipe: bioresources for food (TecBioFood)” tiene una duración de tres años, por lo que está previsto que finalice en 2026. El presupuesto supera los 447.000 euros, financiados a través de una convocatoria de la Unión Europea. El consorcio participante está formado por la UVigo; por la Universidade de Porto (Portugal), coordinadora del proyecto; por la Universidad de Santo Tomé y Príncipe, y por el Instituto Universitario de Contabilidade, Administraçao e Informática del país africano.

El equipo del campus ourensano está formado por Sidonia Martínez, Gil Garrote, Raquel Rial y Elena Martínez, expertos en diferentes áreas vinculadas con la formación alimentaria. Los participantes destacan su “satisfacción” por formar parte del proyecto europeo, que apuesta por la cooperación internacional, el trabajo de formación, la investigación y la transferencia de conocimientos. Por otra parte, los docentes ponen en valor el papel de la iniciativa en la consecución de un desarrollo sostenible en el país africano

Colaboración con Oporto

Elena Martínez explica que el proyecto nació de la colaboración entre la Universidade de Porto, con la profesora Olivia Pinho a la cabeza, y la oenegé lusa Helpo, que colabora en esta iniciativa y que trabaja en países como Santo Tomé y Príncipe. “La Universidade de Porto buscaba fortalecer esta colaboración y contactaron con nosotros para poder presentar esta propuesta conjunta en el campo alimentario desde el programa Erasmus+”, detalla Martínez. La Facultad de Ciencias destaca en este ámbito, ya que los grupos de investigación y el Instituto de Agroecología y Alimentación sitúan a la UVigo entre las mejores universidades del mundo en el ránking de Shanghai.

En esta línea, el objetivo de TecBioFood es “mejorar las competencias en la educación superior a través de recursos biológicos”, según detalla la experta. Para lograr este reto, la UVigo y la Universidade de Porto son las instituciones responsables de transferir conocimientos a la Universidade de Santo Tomé y Príncipe.

Una vez realizada esta capacitación de profesorado y estudiantes, en una segunda etapa del proyecto, los socios pondrán en marcha un laboratorio de tecnología alimentaria en el país. “Así ayudaremos al país a valorizar su gran biodiversidad de frutas y verduras, poco explorada en términos de tecnología alimentaria”, asegura Elena Martínez.