“Nadie va a investigar como nosotros sobre la realidad de nuestra provincia”

Joaquín Cubiella es un firme defensor de la investigación sanitaria. El médico, especialista en aparato digestivo, pone en valor el positivo impacto de los proyectos en los pacientes y en el propio sistema. Desde el pasado agosto, Cubiella lidera la sección de investigación del área sanitaria, desde donde trabaja con el objetivo de apoyar y acompañar a los sanitarios que deciden iniciar este camino. El sanitario puso fin al curso de conferencias de la Academia Médico Quirúrgica la pasada semana, ocasión que aprovechó para abordar los retos actuales de la investigación biomédica.

–En una área sanitaria como la ourensana, ¿es difícil investigar?

–Aquí la actividad es principalmente asistencial, pero la investigación aporta valores añadidos. Los médicos que hacemos investigación podemos captar recursos para el sistema sanitario en forma de material y personal, y podemos trasladar los resultados al sector productivo. Esto, que es habitual en otras áreas sanitarias, es mucho más difícil en Ourense.

–¿Qué hace falta para poner en marcha proyectos?

–Para salir de la inercia es muy necesario el compromiso y el trabajo de los médicos asistenciales. Que por una parte intenten hacer parte de esa investigación dentro del tiempo de trabajo, aunque otra parte tiene que ser fuera de este tiempo, y después, tenemos que saber manejar eficientemente las oportunidades que tengamos. Llevamos trabajando en proyectos desde hace mucho tiempo, y los apoyos económicos que hemos obtenido los hemos reinvertido en dotaciones y en contratar personal, que es base para seguir haciéndolo.

–¿La población valora la investigación?

–Sí que la aprecia. Tenemos sanitarios que están muy involucrados con proyectos que permiten ofrecerle a la población cosas que si no, no tendrían. Tanto médicos como enfermeras, que son tremendamente activas. El servicio de oncología médica, a través del ensayo clínico, permite obtener tratamientos a nuestros pacientes que, si no, no se podrían llevar a cabo, porque están en fase de investigación y no están financiados todavía.

–¿Qué trabajos se están llevando a cabo en el área sanitaria?

–El servicio de oncología médica de nuestro hospital es puntero por el compromiso de sus profesionales en la participación de ensayos clínicos. En Digestivo hemos participado en ensayos clínicos, proyectos financiados, investigación en nuevas tecnologías, pero también hay proyectos en otras áreas como cuidados intensivos, neurología o cardiología. Tenemos grupos que están empezando, si los apoyamos, en estos próximos años es probable que podamos aportar más a nuestra sociedad.

–¿Supone un valor añadido investigar desde el propio hospital?

–Nadie va a investigar como lo podemos hacer nosotros sobre la realidad de nuestra área sanitaria. Los resultados de los proyectos de Estados Unidos o Japón son trasladables a medias. Nadie puede investigar sobre temas como la longevidad o el envejecimiento como nosotros, que lo vamos a trasladar directamente aquí, y a quien beneficia es a nuestra población.

–¿Tienen algo en común los médicos que deciden investigar?

–Yo creo que lo que define a la gente que se mete en proyectos de investigación es un compromiso personal. Y en esto es clave que alguien te ayude, sobre todo cuando eres joven, a tomar las decisiones adecuadas. Hay muchos sanitarios que lo dejan porque el esfuerzo es muy grande, no obtienes rendimiento a corto plazo y puedes perder el entusiasmo. Es una misión a muy largo plazo el facilitar que nuevas generaciones den esos primeros pasos con seguridad y que no pierdan la ilusión.

Suscríbete para seguir leyendo