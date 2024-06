Más de medio millar de ourensanos convive con el VIH sin perder “la calidad de vida”

La unidad de Enfermedades Infecciosas del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) organiza este miércoles la XXII Xornada de actualización, un encuentro con sanitarios de diversas especialidades para abordar las novedades en tratamientos y diagnósticos. En torno a un centenar de profesionales, entre médicos y enfermeros, acudirán a la cita. “Queremos actualizar temas de patologías infecciosas en los que ha habido avances, como es el caso de la tuberculosis o el VIH”, apunta Ricardo Fernández, médico de la unidad.

En este sentido, el sanitario recuerda el impacto de ambas patologías en la población. “En nuestro país la tuberculosis era endémica. Pero en 30 años pasamos de tener 1.300 casos en toda Galicia a tener 308 en 2022, bajó casi un 88%, y eso en gran medida por los tratamientos y por los sanitarios, que siguen los contactos de los pacientes para controlar la expansión”, resalta el facultativo, que recuerda que la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en África y en el sudeste asiático. “El doctor Abel Rodríguez, neumólogo al frente de la unidad de tuberculosis, participará en las jornadas para abordar los cambios logrados”, apunta.

En el caso del VIH, los avances farmacológicos fueron clave para evitar las muertes de las personas contagiadas. “Desde los primeros casos, en el 84, hasta el 96, la mayoría de los afectados se morían en menos de dos años. Era la primera causa de muerte en jóvenes. Fallecían porque no había tratamientos efectivos, pero a partir del 96 cambió mucho”, asegura. La unidad de Infecciosas realiza actualmente el seguimiento de 600 ourensanos con VIH, y el 98% mantiene su “calidad de vida” anterior. “Tienen las células de defensa conservadas tomando una pastilla al día, e incluso empiezan tratamientos inyectables cada dos meses que probablemente en unos años puedan ampliarse a los seis meses”, detalla Fernández. De hecho, apenas hay ingresos. “Hospitalizamos a personas que no siguen bien la pauta farmacológica por problemas de adicciones, psicológicos o psiquiátricos. También ingresan pacientes que nunca pensaron que el VIH tuviese que ver con ellos, no se hicieron las pruebas y cuando llegan la enfermedad ya ha evolucionado”, apunta.

En la jornada del miércoles, dos médicas reflexionarán sobre la perspectiva de género en el abordaje del VIH. “En nuestro medio, la mayoría de infectados son hombres, por lo que muchos ensayos clínicos se llevan a cabo solo en hombres, y hay medicamentos que pueden afectar a temas de la mujer, como la menstruación, la menopausia o la densidad ósea, entre otros”, comenta el facultativo.

El encuentro también incluirá una ponencia sobre la relación entre inteligencia artificial y medicina, cada vez más presente en hospitales y centros de investigación. “La doctora Carol García viene de Barcelona para hablar de este tema en muchos campos de la medicina, desde la cirugía robótica a la detección de patrones de resistencia a infecciones o a la investigación de nuevos fármacos”, apunta Fernández, encargado de moderar el coloquio final de la jornada sanitaria.

Suscríbete para seguir leyendo