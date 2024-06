Tras el rastro del fuego: el 74% de los incendios investigados en 2023 fueron intencionados

La Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) es la encargada en Galicia de buscar el origen detrás de las llamas. Los 15 agentes medioambientales que componen el equipo, creado por la Consellería de Medio Rural en 2021, se desplazan por todo el territorio para estudiar las causas y los culpables de los incendios. En 2023, lograron rastrear el 54% de los fuegos registrados en la provincia ourensana. “De los 179 incendios que investigamos, 133 (el 74%) fueron intencionados”, explica Isabel Calvete, integrante de la UIFO. Entre el medio centenar restante, la mayoría se produjeron por negligencias como quemas descontroladas, y solo 3 fuegos tuvieron detrás causas naturales.

Descubrir el origen de las llamas no es sencillo, pero no es la parte más complicada del trabajo de los agentes. “Identificar a las personas que provocan los incendios es lo más difícil, es verdad que poco a poco vamos teniendo resultados, pero es muy complejo”, reconoce Calvete. El año pasado, la UIFO logró identificar como presuntos incendiarios a cuatro personas en la provincia, que fueron puestas a disposición judicial.

Aunque Ourense registra la mayor superficie quemada de toda Galicia (más de 102.200 hectáreas calcinadas en la última década), en 2023 fue Lugo la provincia más azotada por las llamas. “Esta tendencia ha ido variando un poco, el norte de Lugo nunca ardía y en los últimos años está dando bastante guerra. El cambio climático también está afectando mucho”, apunta Calvete.

Isabel Calvete, agente de la UIFO. / FdV

El “mecherazo”

Las técnicas más utilizadas para provocar un incendio son sencillas, en palabras de Isabel Calvete. “Lo más común es el ‘mecherazo’, es decir, tirar un objeto al monte al que le ponen fuego con un mechero. Es muy rápido, lo tiran, arrancan el coche y se van”, señala. En algún caso, los agentes encuentran restos de artefactos caseros, como velas con cerillas. “Contrariamente a lo que se pueda pensar, en la zona de inicio del fuego no se alcanza una gran temperatura, por lo que es posible hallar restos de alguna cosa, por eso es importante acudir rápido al lugar y evitar pisadas”, indica.

La UIFO procura llegar al incendio “cuanto antes” para buscar indicios, hablar con los equipos de extinción y preguntar a los vecinos de la zona. “A veces a lo mejor no es posible llegar porque estamos en otro sitio trabajando y tenemos que priorizar, pero el objetivo es estar allí lo antes posible, sobre todo si ya se sospecha que pudo ser intencionado. No tenemos que esperar a que se extingan las llamas para poder empezar nuestra labor”, detalla Isabel Calvete. Habitualmente, dos agentes se encargan de investigar cada incendio, ya que el equipo suele trabajar en parejas.

El uso de la tecnología les permite saber, antes de llegar a la zona, datos del monte como su titularidad o el histórico de los incendios. “No es lo mismo ir a un lugar en el que nunca hubo incendios que ir a un sitio que arde cada año”, destaca. También se ponen en contacto con el director de extinción, para dirigirse al área en el que se originaron las llamas. “Así, al llegar podemos delimitar esa zona, buscar algún artefacto que pudiese haber provocado el fuego, evitar que se pise o se aparque y sacar fotografías georreferenciadas que luego nos servirán para los informes”, explica la agente. A continuación, la pareja de la UIFO toma declaración del personal del operativo, desde jefes de brigada a conductores de motobomba, en busca de todo tipo de información sobre el fuego y la zona. “Y también preguntamos a la gente del pueblo si vieron a alguna persona que no debería estar en el monte, si recuerdan algo sospechoso en el entorno durante ese día...”, comenta.

Calvete pone en valor la colaboración de la población, así como de los compañeros de los equipos de extinción. “Ellos son una parte muy importante del trabajo, son los que tienen el conocimiento perfecto del territorio que nos permite a nosotros realizar la investigación. La mitad de la información nos la dan ellos, por lo que los resultados que se logran en la UIFO los logra todo el operativo”, asegura.

“Cuando hay llamas provocadas siempre hay un problema detrás, se usa cualquier excusa para quemar el monte”

El papel de los vecinos es clave en la investigación de los agentes de la UIFO. “Sabemos que cuando hay un incendio intencionado siempre hay un problema detrás, como que alguien movió un mojón en el monte, cualquier excusa vale para prender fuego”, resalta Isabel Calvete. Aun así, reconoce el miedo que muchas veces coarta a los locales a dar información a los agentes: “No es sencillo que un vecino denuncie a otro, a no ser que le haga un daño importante, porque tiene miedo”.

Calvete insiste en que “cualquier tipo de información” puede ser relevante en el proceso de investigación, por lo que anima a la población. “Aunque solo nos digan que han visto un coche de ciertas características en la zona y que no les suena de nada, a nosotros ya nos ayudan y nos dirigen y ellos no se están comprometiendo de ninguna forma”, señala. Calvete asegura que la conciencia medioambiental cada vez es mayor, por lo que la colaboración ciudadana aumenta con el paso de los años: “Nos hemos hecho más críticos porque hemos visto que los incendios no son ninguna tontería, que son muy peligrosos”.

