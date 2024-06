Los médicos de Rehabilitación del CHUO urgen más personal para acortar la espera

El servicio de Rehabilitación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) registra los mayores tiempos de espera de todas las especialidades médicas de Galicia. Los pacientes aguardan casi un año (11 meses) para acudir a la primera consulta, según los datos publicados por el Sergas correspondientes a diciembre de 2023.

Los facultativos del servicio reclaman desde hace meses a la dirección del hospital cambios en la organización y más profesionales, ante unas jornadas laborales “eternas”, tanto en consultas como en las áreas de tratamiento. De hecho, la situación de Rehabilitación, junto con Urgencias, concentra las principales demandas de la coordinadora FIOu, que se concentra desde febrero frente al CHUO. “Hace un mes ya preveíamos que la situación iba a empeorar. En las dos últimas semanas hemos perdido a dos médicos más que han optado por trabajar en otros centros en los que reciban mejor trato, donde disponer de lo básico para trabajar no suponga una lucha y donde sus honorarios sean respetados”, lamentan. A esta situación se le suma la baja de otro profesional, “en un servicio que ya estaba por debajo de cuadro”.

Los profesionales critican la gestión del anterior equipo directivo, que tomó decisiones “de forma unilateral sin ni siquiera informar al servicio”, y que conllevaron la pérdida de plazas en el servicio. Ahora, después de los cambios en la Consellería de Sanidade y en la gerencia del área sanitaria, los facultativos esperan soluciones “efectivas”. “Si no hay cambios urgentes para solventar los problemas que han heredado, la situación solamente podría empeorar aún más”, aseguran. Los médicos no solo reclaman más personal, sino también mejoras en las instalaciones. “Se está relegando a los pacientes a una asistencia del siglo pasado, y no hay muestras de que el plan director vaya a corregir esta situación. Somos el único hospital que no tiene camas de rehabilitación, lo que sirve de disculpa para derivar pacientes a la asistencia privada”, resaltan.

Oftalmología

El servicio de Oftalmología presenta el segundo mayor tiempo de demora del CHUO, con cuatro meses y medio de espera. Los sanitarios alertaron ya a inicios de año de la “situación de sobrecarga” ante la reducción de la plantilla en 2023, y llegaron a convocar una huelga en el mes de abril. El paro se evitó al alcanzar un acuerdo con la Consellería de Sanidade, que se comprometió a reforzar el servicio con la contratación de más personal. Desde Oftalmología aseguran que la Xunta ha aumentado el número de profesionales (el pasado marzo eran 10 los facultativos del servicio), y esperan que la actual Oferta Pública de Empleo (OPE) pendiente de resolver cubra más plazas vacantes. Aun así, los médicos reconocen la dificultad de acortar las listas de espera en el corto plazo. “Son problemas que no se solucionan de un día para otro, todo lleva su tiempo. Hay buena voluntad por parte del Sergas, pero son muchos elementos: tenemos una población muy envejecida, el parón de las consultas por el COVID, la imposibilidad después de remontar esas listas de espera por la falta de personal... No somos alarmistas, pero tampoco se puede cantar victoria”, aseguran los profesionales.

