Charla sobre la infancia

En mi búsqueda de nuevas lecturas, me he topado con un libro que desde el año 2001 reposaba en mi biblioteca, sin que le hubiera prestado la debida atención. El título de la obra es Charlando sobre la infancia (Madrid: Espasa Calpe, S. A.; 2000) y su autor es el muy prestigioso psicólogo español Javier Urra Portillo. El ejemplar me lo había regalado en su día una buena amiga, María Ángeles Carballo, que a su vez es madre agradecida de un paciente atendido por mí en su infancia. En la anteportada, una expresiva dedicatoria me fue estampada por su autor. La cubierta es de Eduardo Úrculo, con un dibujo característico del artista —una niña con sombrero y de espaldas al espectador— que nos incita a su lectura. El libro está prologado por S.M. la Reina Doña Sofía, que hace hincapié en la primordial función de la familia y, cuando falte, de las instituciones públicas o de las organizaciones humanitarias. Textualmente afirma: “Sería también muy deseable que en los próximos años pudieran producirse avances sustanciales en determinados ámbitos todavía no perfeccionados de la protección de la infancia: los malos tratos y abusos, la participación en conflictos armados de niños y niñas, la explotación de menores por el trabajo… Los niños que en su infancia no han jugado, reído y gozado serán por siempre los testigos de nuestro propio fracaso como padres, educadores y amigos”.

José Luis Sampedro.

El libro recopila una serie de entrevistas o conversaciones que el autor realiza acerca de la infancia con un grupo socialmente reconocido, pero, al mismo tiempo, heterogéneo. Un total de 36 personas son las entrevistadas por Urra, a todas ellas les formuló una pregunta común: “¿Qué deberíamos hacer para mejorar el mundo de niños y jóvenes?”. Después de la charla con cada entrevistado, el autor le pidió que escribiera de su puño y letra una frase sobre la vida y otra sobre la infancia. En la introducción, Urra declara: “Esto que aquí le ofrezco son auténticas charlas, por lo distendidas, lo próximas, lo dialogantes que fueron; tan lejanas del cuestionario de preguntas cerradas, que cambiaban en el curso según lo dictaba razón y sentimiento; no buscaban incitar una visión telescópica de fragmentos de infancia sin adulterar, sino transmitir la intensidad y misterio que tienen para quien los vivió”.

No es pretensión de este escribidor recopilar la totalidad de las entrevistas, lo cual no tendría cabida en este artículo; solamente recoger ciertas fracciones de cuatro de ellas, con el propósito de incitarles a la lectura del libro que, créanme, vale mucho la pena por su riqueza, espontaneidad y su finalidad, que no es otra que mejorar día a día el mundo de nuestros niños.

La primera de las entrevistas se la hace a Andoni Erburu Irisarri (1987) en diciembre de 1998, en su casa familiar de Olatz (Navarra). Andoni tenía entonces 11 años y había sido nominado al Oscar de Hollywood por su participación como actor en la película Secretos del corazón, dirigida por Montxo Armendáriz, y por la cual también recibió el Goya al mejor actor revelación, convirtiéndose así en el actor más joven en conseguir este premio. Posteriormente, abandonaría su actividad como actor y estudiaría Ingeniería Técnica Agrícola. Durante la conversación, se muestra como un niño que considera que antes se trataba a los padres con más respeto, que tiene miedo al miedo, está dispuesto a arriesgarse por un amigo, es partidario de los juegos en grupo, rechaza juguetes y juegos violentos, está dispuesto a ayudar a compañeros del colegio con problemas, se siente muy a gusto con su familia, tiene disposición para reírse de sí mismo y se lamenta por las privaciones en otros lugares y por las guerras. A la pregunta “¿Qué deberíamos hacer para mejorar el mundo de niños y jóvenes?” responde: “Ayudar. Intentar que no haya guerras, aunque es casi imposible. Quitaría programas de televisión violentos. Hace poco mataron a un niño de once años de una paliza, porque molestaba; lo mataron los niños mayores. Probablemente se debe a los programas de televisión y a más cosas, creo”.

La segunda de las charlas la mantiene Urra con el escritor, humanista, economista, profesor universitario, académico y político español José Luis Sampedro Sáez (1917-2013), en su casa de Madrid, en diciembre de 1998, cuando Sampedro tenía 81 años. Sampedro fue un hombre comprometido con los problemas de su tiempo, defendió una economía “más humana, más solidaria; capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos” y ejerció un humanismo crítico sobre la decadencia moral y social de Occidente y sobre las exageraciones del neoliberalismo y del capitalismo. Por su destacada obra literaria, recibió, entre otras distinciones, la Orden de las Artes y las Letras de España (2011) y el Premio Nacional de las Letras Españolas (2012). A lo largo de la conversación opina sobre diferentes temas. Cataloga al hecho de los niños que cruzan el estrecho de Gibraltar en una patera o debajo de un camión como una injusticia mundial increíble que le crea sentimientos de compasión. Juzga como mala la educación que se le da a los jóvenes, basada en valores consumistas y hedonistas, al tiempo que denuncia que “la inmensa mayoría de los jóvenes acaban sus estudios sin saber hablar y escribir con alguna precisión […] que no saben expresar con claridad lo que quieren decir”. Cree que la televisión, ordenadores e internet incrementan la resistencia inicial de los niños a leer, les resta imaginación, les limita el pensamiento y para ser lo que son y para todo. Sentencia que, ya que leer no es una obligación, “El saber leer es ver a otras personas que leen, que disfrutan, que lo comentan. El chico que en su casa ve muchos libros y ve que los padres o los amigos de los padres hablan de libros y se ríen o se emocionan, por eso lee; no hay que enseñarle a leer, hay que enseñarle las letras, que es distinto; la afición viene leyendo”. Define la sensación de tener un nieto como la de transmitir una vida distinta de la que transmite un padre, una vida mucho más hecha, que por la edad del abuelo ha de soltarla en seguida y pasársela a otro. Finalmente, a la pregunta común de qué hacer para mejorar el mundo de niños y jóvenes, su respuesta es: “La bondadosa tolerancia […]. Sobre todo la bondad tolerante, admitir que el otro puede tener, si no la razón, por lo menos su razón, lo mismo que yo tengo la mía y aceptar la del otro. Y no discutirla a palos, ni a tiros ni a nada semejante, ni a golpe de dogmas”.

Otra de las conversaciones es la que mantiene Urra con Ana María Matute Ausejo (1925-2014), en diciembre de 1998, cuando esta tenía 73 años, en su casa de Barcelona. Matute fue una destacada novelista de la posguerra española, escritora de literatura infantil, miembro de la Real Academia Española y, entre otros galardones, Premio Nadal (1959), Premio Nacional de Literatura (1959), Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984), Premio Nacional de las Letras Españolas (2007) y Premio Cervantes (2010). En la entrevista se refiere de manera especial a los niños. Habla de su propia experiencia en el campo, durante el verano, y su contacto con niños que no sabían ni tenían nada más allá de su vaca y de su huerto, pendientes de que la cosecha se malograra o que la vaca se muriera, vivencia que para ella y sus hermanos fue un “paraíso perdido”. Sin embargo, esos niños, al salir del campo, tienen buena capacidad de adaptación y defensa en la ciudad. Afirma que “La mayoría de los humanos llevamos dentro el niño que fuimos, y además es algo que está tan arraigado en el ser humano, el niño que fue… es una cosa tremenda […]. El niño que fuimos nos marca, para bien o para mal”. Le parece escandaloso hacer trabajar a los niños, que tienen que vivir y aprender a gozar de la vida. En el momento en el que “al niño le gusta participar, es creativo, el niño tiene que desarrollar todas esas capacidades que tiene, hay que ayudarle a pensar, a reflexionar, hacer que él se dé cuenta de lo que lleva dentro y desarrollarlo”. Recomienda como libros para la infancia: Peter Pan, Alicia en el país de las Maravillas, todo Andersen, los hermanos Grimm, El rey Arturo, Los caballeros de la Tabla Redonda… Al recordarle sus sufrimientos como niña, por la Guerra Civil española, y a sus problemas en la madurez y preguntarle cómo enfrentarse a ello, admite que es frágil, tímida y que lo ha pasado muy mal, pero que se necesita fuerza para sobrevivir. Y literalmente dice: “Creo que soy muy vital, adoro vivir, he sufrido mucho, pero he gozado mucho. Me encanta respirar, me encanta la naturaleza, me encantan los animales, me encantan los niños, la mayoría; hay niños … ¡bueno! todo hay que decirlo. Y para concluir, su respuesta a lo que se puede hacer para mejorar el mundo de los niños es: “¡Ay, hijo!, pues tener un poco más de buena voluntad, querer. No es que no sepamos o no podamos entrar en la piel del otro, es que no queremos. El día que se rompa ese `no queremos’, porque en el fondo no se quiere. Se habla, y sí, sí, sí, pero luego, a la hora de la verdad, no se hace nada, porque no se quiere molestar […] Hay que empezar por desearlo y por ponerlo en práctica cada uno en su medida”.

Y finalmente quiero referirme a la entrevista que, en enero de 2000, el autor mantiene con Emilio Aragón Álvarez (nacido en La Habana en 1959), un humorista, actor, payaso, músico, cantante, presentador, productor, director de cine, guionista, compositor y empresario audiovisual español. Pertenece a la cuarta generación de payasos de la familia Aragón es hijo del famoso payaso Emilio Aragón Bermúdez (Miliki) y fue artísticamente conocido como Milikito. Participó, con gran éxito, en multitud de programas televisivos y es muy reconocido recordado por la serie de Telecinco, Médico de familia. Durante la conversación recuerda una infancia vivida en países distintos, debido al trabajo de su padre, lo que le supuso asistir a varios colegios y hacer amigos en cada lugar, de los que tiene muy bonitos recuerdos. Resalta la importancia que sus padres daban en las distintas localidades a la selección de colegio y conservatorio, así como al énfasis que le concedieron a la mímica, lo que luego le ayudaría ante las cámaras. Hace hincapié a que la programación infantil de la televisión sea más intensa y a que se respete el horario infantil. Se muestra abierto a trabajar y desarrollarse en la música clásica y nuevos proyectos de animación infantil. Consciente de la influencia de la televisión, reclama programas para adolescentes, que sean entretenidos y que sirvan de referente y guía en una sociedad sin tiempo para nada.

*Pediatra. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia

